El PSOE critica la política continuista de Transparencia

Viernes, 11 Diciembre 2020 07:17

La portavoz socialista de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Alicia Palomo ha denunciado que los presupuestos de la Consejería de Francisco Igea suponen una política continuista de las nefastas políticas del PP que desde hace 30 años lastran a nuestra Comunidad.

“Los presupuestos de 2021 reflejan que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y ahora también de despoblación, no es más que el capricho de Francisco Igea, que en realidad no ha hecho nada y nada va a hacer”, ha señalado.

En esta línea, Palomo ha calificado de “anecdótico” el presupuesto de 20 millones de euros de la consejería que tiene que abordar tres cuestiones fundamentales como la transparencia, la ordenación del territorio y la lucha contra la despoblación. “

Es el presupuesto más bajo de todas las consejerías”, ha subrayado tras lamentar que “podría haber sido la consejería de la lucha contra la despoblación, pero sigue siendo la consejería continuista del PP, que nos va a seguir llevando a liderar los datos de la despoblación y la falta de oportunidades” .

En materia de Transparencia, Palomo ha apuntado que lo único que ha hecho Igea durante la legislatura es “echarse a todo el mundo encima, lo que demuestra el desconocimiento que tiene de esta tierra” en referencia a que todos los acaldes y concejales de todos los partidos políticos han dicho claramente que se posicionan en contra de su Ley de Transparencia.

“Van a obligar a los ayuntamientos a incumplir su nefasta ley de Transparencia”, ha criticado para pedir a la Junta que “se deje ya de tonterías” y aborde lo fundamental, que es decir a los castellanos y leoneses “dónde y cómo se van a prestar los servicios públicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales, y con qué medios humanos y técnicos vamos a contar. Lo demás es mero entretenimiento.”

“Para el Gobierno regional, la ordenación el territorio consiste en que los castellanos y leoneses peregrinen en busca de los servicios sociales. Para los socialistas es que los servicios lleguen a todos los castellanos y leoneses de forma equitativa “, ha asegurado la representante socialista quien criticó que Igea despachara en dos párrafos la lucha contra despoblación, el problema fundamental de Castilla y León, más allá de la pandemia que estamos viviendo.

“Lo único que ha hecho el vicepresidente y consejero de todo hasta ahora es continuar con el fracaso de los últimos años“, añadió tras criticar que “Igea iba a montar un grupo de expertos que no ha nombrado, hace un diagnóstico incoherente con las medidas aprobadas en materia de despoblación, se desmarca del plan estratégico para el reto demográfico, su propio director general dijo que la Agencia para la despoblación ha fracasado y sin embargo va a continuar haciendo lo mismo a pesar de que en los últimos 10 años hemos perdido más de 150 habitantes.”

“En sus presupuestos no hay nada más allá de dos millones de euros para el plan Soria sobre despoblación. ¿Esto es todo lo que venía a hacer el regenerador de todo en materia de despoblación?”, se ha preguntado tras asegurar que Castilla y León no se puede permitir ni un minuto mas no hace anda contra el problema fundamental de la despoblación y señalar que Igea va a pasar a la historia por ser el consejero de las ocurrencias como la pretender el asentamiento poblacional con la regularización de inmigrantes.

“Déjese de ocurrencias, el problema de la despoblación es muy grave en nuestra Tierra y no es tiempo de opinadores, de cuñaos, de consejeros que saben de todo, pero no implementan ninguna política porque nuestra vitalidad como Comunidad está en riesgo”, ha sentenciado.