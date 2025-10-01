El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León sube casi un 9 por ciento durante el último año

Miércoles, 01 Octubre 2025 11:53

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 8,9% durante el último año hasta alcanzar los 8,9 euros mensuales por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone un descenso trimestral del 1,6 por ciento y del 1 por ciento con respecto al mes anterior.

Todas las provincias de la región registran precios superiores a los que tenían hace un año con la excepción de Soria (-2%).

La mayor subida se ha producido en Segovia donde las rentas han crecido un 18,7%, seguida por la subida de Zamora (17,7%), Palencia (13,7%), Valladolid y León (11,6%).

Los menores incrementos en la región se dieron en Salamanca (5,1%), Ávila (10,3%) y Burgos (10,4%).

Zamora continúa siendo la provincia más económica de la región al situar sus precios en 7,5 euros/m2.

En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Segovia, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 10,7 euros mensuales. Valladolid (9 euros/m2) y Palencia (7,8 euros/m2) establecen sus récords históricos del precio del alquiler en el mes de septiembre.

Capitales de provincia

La tendencia del alquiler en las capitales de Castilla y León es totalmente alcista.

La mayor subida interanual se produce en la ciudad de Segovia, donde los caseros piden un 19,9% más por sus viviendas que hace un año, seguida por Zamora (17,7%), León (12,7%), Palencia (11,9%), Valladolid (11,1%), Burgos (10,5%) y Ávila (9,1%).

Por debajo del incremento medio de la región (8,9%) se encuentran Soria (2,3%) y Salamanca (5%).

Segovia se mantiene como la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 12 euros/m2, seguida de Burgos (9,9 euros/m2) y Salamanca (9,7 euros/m2). Zamora, en cambio, es la más económica con 7,9 euros/m2, seguida por Palencia (8,2 euros/m2).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta. Todos estos factores provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados. Solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta, y no criminalizando al propietario, se podrá favorecer el acceso a la vivienda y poner fin a esta situación de emergencia”

Un mercado aún alcista

En el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas establecidas en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales.

En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,9% en los últimos 12 meses, pero el crecimiento es del 0,3% si lo comparamos con el mes de junio. El metro cuadrado se ha situado en 24 euros/m2. La ciudad, la más cara de España, marca un nuevo máximo histórico.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 11,2%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros en lo que es un nuevo máximo histórico.

Los precios se han incrementado un 3,3% en la capital durante los últimos 3 meses.

El precio del alquiler subió un 7,8% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han reducido un 1% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 19,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8%), Alicante (7,5%) y Bilbao (7%). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián: 0,2%.

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,4 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (18,2 euros/m2) y ya en quinto lugar están Málaga y Valencia (15,4 euros/m2 en ambas capitales). En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real y Lugo (7,7 euros/m2 en ambos casos), Zamora (7,9 euros/m2), Cáceres (7,9 euros/m2), Ourense y Jaén (8 euros/m2 en los dos casos).

Dieciocho de las 51 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

