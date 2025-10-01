Carlos Martínez, proclamado por el PSOE candidato a la presidencia de la Junta

Miércoles, 01 Octubre 2025 12:21

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha sido proclamado hoy candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León al haber recogido el máximo de avales en el proceso de primarias que se cierra esta jornada.

Así lo ha señalado el secretario de Organización del PSOE regional, Daniel de la Rosa, en una rueda de prensa para informar de los resultados en la que ha estado acompañado del presidente del Comisión de Ética y Garantías, Francisco Izquierdo.

Según ha explicado De la Rosa, la candidatura de Martínez fue la única registrada y la que ha registrado el número máximo de avales que permiten las bases de las primarias y que se sitúa en el diez por ciento del censo electoral.

Por lo tanto, se han recogido 936 avales de los 9.359 electores del PSOE de Castilla y León

. No obstante, según ha precisado De la Rosa, la candidatura ha contado con un respaldo medio del 27 por ciento, si bien, el máximo se sitúa en el 10 por ciento.

De este modo, tras la proclamación como candidato, a partir de hoy el PSOE de Castilla y León va a intensificar más si cabe la campaña de proximidad iniciada hace ya meses por Martínez y que visitará ahora grandes barrios de ciudades como los de Rondilla, en Valladolid, y Gamonal, en Burgos.

Asimismo, continuará con las conferencias sectoriales para incluir propuestas en su programa electoral, como una de Industria, en Miranda de Ebro (Burgos); y de Vivienda, en Palencia.

Finalmente, el PSOE celebrará unas jornadas en León los días 25 y 26 de octubre, que concluirán con un acto público con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.