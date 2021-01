CC.OO. recurre las bolsas de voluntarios

Además, estas bolsas de voluntarios carecen de toda transparencia, no siendo públicos los listados de participantes.

Los servicios prestados, aun siendo jornada laboral desempeñada en Sacyl, no se reconocen como jornada efectivamente realizada.

"¿Qué sucede si el trabajador o trabajadora tiene un accidente? ¿Se lo tendrán en cuenta como accidente laboral, o al no reconocerse como jornada, la persona afectada estará desprotegida? No se respeta el derecho al descanso de las trabajadoras y los trabajadores, con los consiguientes riesgos para su salud y para la calidad de la prestación de este servicio tan esencial. Se puede dar el caso que una enfermera puede estar un domingo por la mañana poniendo vacunas, totalmente agotada tras haber salido de una guardia de 24 horas, o tras una noche en el servicio de urgencias de un hospital sin un sólo minuto de descanso, con lo que con esta actividad suplementaria estaría poniendo en peligro su propia seguridad y la de los pacientes a los que atienda. Y por último, las retribuciones no se han negociado ni publicado, lo que es totalmente irregular tratándose de dinero público", ha apuntado.

CCOO tampoco comparte que habiendo candidatos disponibles en las bolsas de empleo de Sacyl, se utilicen estas bolsas de voluntarios, de forma irregular, para sobrecargar al personal que ya trabaja allí.

"No olvidemos que tras diez meses y dos oleadas de pandemia por coronavirus éste se encuentra al borde del agotamiento físico y mental", ha apuntado.

“Es cierto que en determinadas categorías y áreas de salud puede ser necesario disponer del propio personal para dar cobertura al cribado y la vacunación, pero siempre con unas condiciones laborales negociadas, retribuciones justas y descansos garantizados. En ningún caso estas bolsas de voluntarios deben sustituir a profesionales que estén activos en las bolsas de contratación, ni deben suponer el cese de trabajadores y trabajadoras que están realizando ya estas funciones de rastreo y/o vacunación, como así está empezando a suceder”, han recalcado desde Sanidad CCOO-CyL.

Un ejemplo más del maltrato de la Dirección General de Profesionales a los trabajadores y trabajadoras de Sacyl es el abono de los excesos de jornada a un precio que dista mucho de lo que legalmente corresponde.

Por ejemplo, a una enfermera se le abonarán 8,88 euros/hora por tiempo de trabajo efectuado durante los días que legalmente debería descansar, cuando en realidad lo que debería cobrar por hora ordinaria de trabajo son 16,27 euros/hora. Sin olvidar que se trata de horas extraordinarias. CCOO se opuso a esta medida en la Mesa Sectorial de Sanidad de CyL, en la que fue propuesta, y denunció que no estaba siendo debidamente negociada.