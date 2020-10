Barcones: "Reclamamos una sanidad rural digna y de calidad"

Miércoles, 07 Octubre 2020 07:12

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha reclamado una vez más “una sanidad rural digna y de calidad” para los 900.000 habitantes que viven en el entorno rural de Castilla y León.

“No nos vamos a callar, ni aquí, ni en ningún sitio”, ha remachado ayer Barcones durante una pregunta oral formulada ante el Pleno de las Cortes.

Barcones ha recordado que el Grupo Socialista lleva años denunciándolo y la ciudadanía ha vuelto a salir a la calle para decirles que “para mantener la vida en el medio rural es necesaria una sanidad digna y de calidad”.

Los ciudadanos, ha continuado, les han dicho que “no quieren sus experimentos que lo único que hacen es empeorar la situación”.

El fin de semana los habitantes del mundo rural han vuelto a decir “basta al desmantelamiento y precarización” de la vida en el medio rural.

“Los 900.000 habitantes del mundo rural pagamos impuestos como el resto y exigimos servicios de calidad y no los tenemos”, ha insistido Barcones, para denunciar que uno de cada tres pueblos no tiene asistencia sanitaria en su localidad.

“Este es el fracaso de las políticas del PP, de sus políticas que nos hacen líderes en despoblación”, ha sostenido, para insistir que el PSOE lleva meses pidiendo que reabran los consultorios locales y que recuperen las consultas presenciales y “como Judas lo negaron y dijeron que estaban abiertos”.

“Hoy dicen que los consultorios locales no estaban cerrados, pero que van a abrirlos solo un poquito”, ha afirmado, para criticar también que ahora pidan a los ayuntamientos los que se ocupen de garantizar la conexión a internet.

“Si no les movemos con las iniciativas y los ciudadanos no salen a la calle, ustedes no se mueven”, ha remarcado, para exigir: “Sigan rectificando, pero ya si rectifican por lo menos háganlo bien”.

El PSOE considera que la Consejera de Sanidad, no ha clarificado la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en la provincia de Soria.

Las preguntas formuladas por el procurador Ángel Hernández no han obtenido ninguna respuesta concreta en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, “nuevamente la consejera se ha escondido en un discurso triunfalista para no analizar la realidad de la atención Primaria en la provincia de Soria”.

Ninguna de las cuestiones que se le han planteado desde el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido una respuesta clarificadora.

Hernández ha apuntado que no se ha desvelado ningún argumento para “el colapso de las líneas telefónicas para solicitar una cita o al no funcionamiento de la aplicación, tampoco ha dado datos de esas personas que han tenido dificultades para pedir esas citas a través del teléfono ni cuántos administrativos o líneas telefónicas han contratado a mayores”

Tampoco en el pleno, Casado ha querido entrar “en el refuerzo del personal sanitario en la época estival donde se han detectado que hay más de 9.600 tarjetas sanitarias a mayores, es decir un aumento del 11, 03 % por ciento en los últimos meses, la segunda provincia con mayor incremento después de Ávila” señala el procurador soriano.

Asimismo, en su intervención, la consejera no ha mostrado su compromiso claro ni el de la Consejería para no eliminar la atención continuada en los centros de salud de Ágreda y de Gómara y “lo único que ha intentado es ponerse medallas de la gestión sanitaria en la provincia de Soria” pero no ha analizado los problemas que desde el Grupo Parlamentario Socialista le hemos planteado, “se ha vuelto a esconder detrás de un discurso triunfalista que no refleja la realidad que día a día vivimos los sorianos y las sorianas” ha lamentado Hernández .