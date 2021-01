2020: "Año horrible" para los autónomos, según ATA

Jueves, 14 Enero 2021 12:52

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos RETA ha cerrado 2020 con un aumento de 2.113 trabajadores autónomos. Sólo seis comunidades han aumentado el número de autónomos. Entre las que más perdieron se encuentra Castilla y León.

“Sin ninguna duda, 2020 ha sido un año horrible para los autónomos. Es el peor año de afiliación desde 2012. No ha habido pérdida de autónomos gracias a la prestación por cese de actividad a la que están acogidos más de 350.000 autónomos a pesar de tener muchos de ellos sus negocios y actividades cerradas”, ha afirmado en un comunicado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

“Además, ha habido un 20 por ciento menos de nuevas altas de autónomos y las bajas también se han reducido al ser necesario para tener la ayuda por cese de actividad el alta como autónomos”, ha señalado Amor.

“El primer trimestre de 2021 será duro y se hace necesario no sólo prorrogar y mejorar las ayudas por cese de actividad ante las nuevas restricciones de la tercera ola de la pandemia, si no también articular de una vez, cómo han hecho otros países, ayudas directas para los autónomos que les permitan afrontar su difícil situación” ha afirmado el presidente de ATA

Analizando los datos de este 2020 por comunidades autónomas, se comprueba cómo únicamente seis ganaron autónomos en el conjunto del año que acaba de finalizar: Andalucía, con un crecimiento del 1,7% y 8.984 nuevos autónomos y la Región de Murcia (+1,3% y 1.286 nuevos autónomos) lideraron el crecimiento de autónomos, a las que hay que sumar Islas Baleares (+0,2%), Comunidad Valenciana (+0,5%), la Comunidad de Madrid y Navarra, ambas con un crecimiento del 0,1% de sus cotizantes al RETA.

Las once comunidades restantes, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cerraron 2020 con pérdida de autónomos, a pesar de la necesidad de estar dado de alta para poder acceder a la prestación por cese de actividad.

Así, La Rioja (-1,6%), Aragón (-1,6%) y Castilla y León (-1,3%) fueron las tres comunidades que lideraron las pérdidas de autónomos en el conjunto de 2020.

En términos absolutos, las comunidades con mayores pérdidas de autónomos fueron Castilla y León (-2.591 autónomos), Aragón (-1.648 autónomos), País Vasco (-1.429 autónomos) y Galicia, con 1.384 cotizantes autónomos a la Seguridad Social menos que a 31 de diciembre de 2019.

Las provincias andaluzas de Almería (+2,2%), Cádiz (+2,1%) y Málaga (+2%) fueron las que lideraron el crecimiento de autónomos en el conjunto del año que acaba de finalizar.

En el otro extremo, Melilla (-2,3%), Huesca (-2,2%), Zamora (-2,1%) y Cuenca (-2,1%) lideraron la pérdida de autónomos.

Las ocho provincias andaluzas sumaron autónomos en el conjunto de 2020 frente a las nueve provincias que conforman Castilla y León, en las que todas ellas perdieron cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Aragón, Extremadura, Galicia y País Vasco fueron comunidades donde todas sus provincias registraron pérdidas de autónomos en 2020.

Comercio (-10.086 autónomos), hostelería (-5.013 autónomos) e industria (-4.667 autónomos), fueron, en valores absolutos, los sectores más afectados por la pérdida de autónomos.

Por el contrario, la construcción lideró el crecimiento de autónomos en 2020, con 7.127 empresarios más que en 2019. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron un crecimiento de autónomos, con +3.874 emprendedores más que a 31 de diciembre de 2019. Las actividades sanitarias (+2.714) y las relacionadas con información y comunicación (+1.754 autónomos) también registraron importantes cre