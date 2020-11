TRIBUNA/ Fidelidad al futuro

La periodista Leticia Escardó, directora durante 14 años de la revista de Julián Marías "Cuenta y Razón", recuerda un concepto filosófico suyo para aplicarlo al proyecto urbanístico en el Cerro de los Moros.

El día 15 de diciembre se cumplen 15 años de la muerte de Julián Marías, el intelectual que en Soria disfrutó de más de medio siglo de veranos, creó en ella los cursos de verano, escribió miles de páginas en más de 35 libros y cientos de artículos de periódico, el que sostuvo la libertad en tiempos arduos para la libre expresión y forjó con su pluma la España devuelta a los españoles.

Entre sus hallazgos intelectuales elijo “Fidelidad al futuro” porque era y es un válido concepto de don Julián, aplicable hoy al problema que tenemos entre manos.

Afirmaba Marías que la vida humana es proyectiva, vuelta al mañana; es, en término que inventó, “futuriza”. Cada persona proyecta su vida y se proyecta dentro de la sociedad a la cual pertenece.“Se trata de una unidad dramática; o, si se prefiere, argumental. El proyecto, en la vida individual como en la colectiva, no está “dado” de antemano ni de una vez para todas; y no es correcto decir que se elige; más bien se va descubriendo, se va constituyendo a lo largo de una serie intrincada de trayectorias”.

El proyecto de Soria como ciudad habitable, rica en paisaje y cultura, rica en pasado histórico, rica en poetas, pintores, escritores, músicos, artesanos, maestros, está abierto.

Está discutiéndose porque el llamado Cerro de los Moros se quiere urbanizar con 1.300 casas.

El proyecto de Soria está en las manos de sus habitantes, que ya se están movilizando, y por supuesto en las manos de su Ayuntamiento. Pero nunca puede estar en manos de especuladores urbanos. ¿Por qué una parte del Cerro de Los Moros es propiedad de un fondo de inversión americano? ¿Quién está detrás de ese proyecto? ¿Quién empuja?

Es en el capítulo XXV del segundo tomo de “Una vida presente: memorias” donde Marías, afirma: “no corresponde a un momento preciso de mi vida, sino más bien expresa su sentido general; lo formulé con plena conciencia, en una conferencia que di en el Teatro Coliseo, de Buenos Aires, en junio de 1971. “Yo, a lo largo de treinta años, no he necesitado nunca olvidar mi pasado ni por tanto mi obra anterior…yo reimprimo casi todo, por lo menos todo lo que los editores quieren. Y no tanto, no primariamente porque yo tenga un espíritu conservador -creo que tengo bastante poco- no es fidelidad al pasado siquiera. Esto me parece importante que lo vean claro: no es fidelidad al pasado, es fidelidad al futuro. Quiero decir es fidelidad a los proyectos y empresas, es fidelidad a la meta. No es que yo sea fiel a lo que he hecho o he dicho hace treinta años; es que soy fiel a lo que quería hacer y ser hace treinta años, y lo sigo queriendo porque no lo he conseguido”.

Pues apliquemos el concepto hoy a nuestra sociedad, a nuestra ciudad. No está conseguida la meta de una Soria volcada en conseguir el futuro protegiendo el paisaje su mayor patrimonio y abierta a Europa. ¿Para cuándo solicitar en la UNESCO para Soria el título de “Ciudad Creativa en Literatura”?. La Red de Ciudades Creativas se creó en 2004 para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Las 246 ciudades que actualmente forman la Red trabajan juntas hacia un objetivo común: posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia.

Fidelidad al futuro, no es inmovilismo, no es legalismo, sino compromiso creativo en el presente con una mirada siempre atenta al futuro que tenemos por delante.

Fdo: Leticia Escardó, Periodista, directora de La Terapia del Arte.