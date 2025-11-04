MGI abre tienda en el centro comercial Camaretas

Martes, 04 Noviembre 2025 12:21

El Centro Comercial Camaretas ampliará su oferta comercial con la apertura de una marca de decoración, menaje, hogar y bricolaje. MGI ocupará un local de 602 metros cuadrados en el exterior de la planta 2 junto a JYSK, Supelso y TEDi.

La cadena malagueña, que actualmente opera con más de 80 tiendas en toda España, inaugurará una nueva tienda el viernes 7 de noviembre.

Con motivo de la apertura, los 300 primeros clientes recibirán un obsequio especial.

Se trata de una cadena especializada en juguetes, productos del hogar y otros artículos.

MGI destaca por su política de precios redondos, es decir, todos los productos cuestan 5, 10, 20, 30 o 50 euros.

Este modelo facilita las compras y ofrece al consumidor precios competitivos y accesibles.

La apertura de este nuevo establecimiento supondrá la creación de seis nuevos empleos directos, que se suman a los más de 450 puestos de trabajo directos e indirectos generados por el Centro Comercial Camaretas, reforzando así su impacto positivo en la economía local.

Esta incorporación se suma a las últimas aperturas del centro, como Arreglos y Confecciones Mi Calidad, Juguettos —que se ha trasladado al interior del centro comercial—, y la próxima apertura de Vodafone.

Con la llegada de MGI, Camaretas alcanza el 85 por ciento de ocupación de su superficie comercial, consolidándose como un referente en compras, ocio y servicios en la provincia de Soria.

En palabras del gerente del CC Camaretas , Felix Sanz , “esta apertura supone un incentivo más para la oferta comercial del Centro Comercial Camaretas en la que podremos encontrar las mejores propuestas en menaje , hogar y pequeño bricolaje a los mejores precios.”