Costa: "Nos engañan continuamente con la tecnología"

Domingo, 23 Mayo 2021 16:26

La asociación Hacendera y la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial han pedido hoy a la Junta y a los diferentes partidos que trabajen juntos en la defensa del entorno y la salud.

En Soria, han organizado una jornada informativa sobre la explotación de vacuno industrial de Noviercas y Pedro Costa, Premio Nacional de Medioambiente, ha leido el manifiesto conjunto, en el que se rechaza la instalación de ganadería industrial en los pueblos, particularmente el proyecto de marco explotación de Noviercas de 23.500 vacas y el de Cdiones, con 4.500 cerdos.

La Coordinadora Estatal y la asociación Hacendera han pedido que no se permita la instalación de nuevas explotaciones de ganadería intensiva ni la ampliación de las existentes, y también que se desarrolle un plan estratégico para reducir la cabaña ganadera intensiva de España, apoyando una transición hacia un modelo agroecológico, saludable para el planeta, las personas y los animales.

Pedro Costa Morata, sociólogo, ingeniero de Telecomunicaciones, ecologista y Premio Nacional de Medio Ambiente 1998, ha leído el manifiesto reivindicativo.

Costa ha subrayado que la ganadería y la agricultura son un sector primario y querer reconvertirla en industrial supone "una locura implicita".

"El asunto está en la dimensión disparatada que están adquiriendo las granjas, tanto las aviares, como las porcinas y vacunas, en todo el mundo, y también en España", ha señalado.

Para Costa, la consecuencia de ello son graves afecciones ambientales, por más que digan las empresas que este problema está resuelto.

"Nos engañan continuamente con la tecnología. No hay que fiarse, porque la tecnología sirve al objetivo económico", ha censurado.

Costa ha señalado que, en el caso del Valle de Odieta, ya tiene problemas en una granja más pequeña como la que tiene en Caparroso.

El manifiesto subraya que, con esta ganadería industrial, los recursos naturales están en riesgo y además no fija pbolación población ni crea riqueza, ya que la gente no quiere vivir en un pueblo donde no se puede abrir el grifo ni la venta.