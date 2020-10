CARTA AL DIRECTOR/ Más de cinco firmas en el Cerro de los Moros

Carmen Heras rechaza en esta carta la operación urbanística en el Cerro de los Moros, que supondría terminar con los paisajes cantados por Machado. El Ayuntamiento ha tenido la palabra... Y la sigue teniendo.

CARTA AL DIRECTOR/ Cerro de los Moros: 5.000 firmas y subiendo …

Más de 5.000 firmas no son muchas, no es un grito unánime de ¨no lo permitiremos”, pero tampoco son pocas. Son unas 250 páginas de listas de nombres de sorianos de nacimiento o de adopción, de sorianos de la diáspora y de otros que, sin serlo, conocen y aman a esta ciudad.

El dolor y estupor que manifiestan en muchos de sus comentarios ante la idea de ver ese paraje urbanizado, engrandecen y multiplican su importancia.

A la vez, más de 5.000 firmas en Soria deben de ser pocas para los medios de comunicación, especialmente para el Heraldo Diario de Soria, único periódico en papel de esta provincia, que las ha ignorado totalmente. Por algo será.

Algunos medios digitales publicaron la noticia de la recogida de firmas y sólo El Mirón de Soria publicó la carta de la Asociación Hacendera que seguramente ésta envió a todos los medios. Imagino que con esta carta sucederá lo mismo. Es un claro intento de acallar a la ciudadanía, aunque se hable desde todos los ámbitos de transparencia y participación.

Se queja Luis Rey de que en 2006 nadie levantó la voz en contra del PGOU que se aprobaba entonces con los votos en contra del PSOE. Yo vivía en Soria y no recuerdo el tema, y tampoco lo recuerda la mayor parte de la gente. Está claro que el PP que lo propuso no iba a darle publicidad pero, si el PSOE estaba preocupado y era consciente de lo que significaba aquello, ¿ no debía haber llamado a rebato a los sorianos, explicando las consecuencias que iba a tener para Soria la calificación del Cerro de los Moros como urbanizable?.

Cuatro años después, gobernando ya el PSOE en el Ayuntamiento, el Pleno, en sesión del día 10 de Junio de 2010, en el punto 9 del Orden del Dia aprobó inicialmente la modificación puntual nº 5 del PGOU 2006 (similar a la que la empresa propone ahora) y, el Pleno, en sesión del 14 de Octubre de 2010, en su punto nº 7 , aprobó provisionalmente dicha modificación, con ello quedaba sancionado el tema en el Ayuntamiento. El trámite pasó a la Junta de CyL y allí quedó estancado hasta ahora.

En aquellos dos Plenos se habló de las implicaciones que el proyecto iba a tener, y en ambos votó a favor el equipo de Gobierno que ya se había convencido de la idoneidad del proyecto. Está tan claro que ya estaban de acuerdo con ello que en los diez años siguientes no intentaron modificar los términos del PGOU en lo que se refiere al Cerro de los Moros, ni de algún modo revertir el desaguisado heredado de los tiempos del PP en el Ayuntamiento.

Por tanto, las ideas claras vencieron con mucho a algún corazón partido, que no dudo que lo hubiera o lo haya, como una nota musical perdida y silenciada.

Se olvida el Ayuntamiento durante catorce años de cumplir las obligaciones que establece el Artículo 84 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que indica que “al establecer la ordenación general, el PGOU debe… a).- Catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales presentes o pasados …”. Debe de haber alguna razón de peso para ello.

Una amiga inglesa, profesora de Español, que vivió en Soria algunos meses, me decía: “Es como si en Inglaterra intentáramos construir sobre los paisajes que pintó John Constable…Para nosotros es inconcebible”.

Está claro: allí es inconcebible, pero aquí es posible e incluso probable. Aquí, los pelotazos urbanísticos – con todas sus connotaciones económicas y de influencias- están por encima de las huellas culturales por intensas que sean. A mí me da vergüenza.

Tenemos una Concejalía de Turismo y otra de Cultura. Si no se oponen a esta barbaridad, se convierten en oropel y “ la ciudad de los poetas” en una caricatura.

Y la Comisión de Patrimonio, que aún tiene que manifestarse, ¿ va a volver a vender San Baudelio?.

Si se llega a construir en el Cerro de los Moros, en la ladera del Castillo y enfrente, destrozando la actual amplia vista de “ la curva de ballesta del Duero en torno a Soria” que incluye en un extremo la ermita de San Saturio, los sorianos de ahora - unos por apoyar directamente el Proyecto, otros por no enterarse y otros por no haber podido evitarlo- , con nuestro Ayuntamiento progre, con mayoría absoluta socialista a la cabeza, pasaremos a la Historia de la Cultura como patanes o, si lo preferís, como

“atónitos palurdos

sin danzas ni canciones”.

fdo: Carmen Heras Uriel

