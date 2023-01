UGT no negociará plantillas en enseñanza

Viernes, 13 Enero 2023 09:48

El sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos de Soria ha rechazado la negociación de plantillas en base a los criterios que siguen manteniendo la jornada de 37,5 horas, sin respetar el

acuerdo de las 35 horas ni el mandato de las Cortes regionales en la moción aprobada el 20 de octubre de 2021.

El pasado año, todas las organizaciones sindicales excepto UGT, firmaron un acuerdo con la administración en el que apenas se percibían las mejoras laborales de los docentes, ya que en este documento no se revierten los recortes, no se recupera la jornada laboral de las 35 horas, no se mejoran las ratios para el bienestar del alumnado y además, lo firmó un gobierno que no cumple los acuerdos y que estaba en plena campaña electoral.

UGT fue el único sindicato que no lo firmó, “porque consideramos esencial recuperar los derechos perdidos antes de plantear un supuesto pacto de mejora que únicamente perseguía fines electoralistas, por ello lo denominamos “acuerdo trampa“.

Teniendo en cuenta todo anterior, el pasado año UGT no participó en la negociación de plantillas, al contrario de lo que hicieron el resto de sindicatos firmantes de dicho acuerdo trampa. “Este año nos mantenemos firmes, siendo coherentes, y no negociaremos hasta que esta situación se revierta. “

Tras la revisión de los criterios de negociación de plantillas UGT ha observado o que se trata de un “corta y pega “de los años anteriores.

“Llevamos negociando plantillas con los mismos criterios desde el 2012 y creemos que deberían mejorar y ajustarse a las necesidades docentes de los centros educativos públicos de nuestra provincia, con unas condiciones dignas y que, además, sirvan para devolver los derechos cercenados hace 10 años", ha señalado en un comunicado.

Por otro lado, UGT ha insistido en la opacidad del proceso ya que la Consejería de Educación sigue sin proporcionar los datos relativos de plantillas actuales de profesorado en los centros educativos de Castilla y León por lo que las organizaciones sindicales desconocen el número de docentes y sus condiciones laborales (horario, ratio alumnado…) por lo que se hace muy difícil rebatir cualquier propuesta que realice la Administración.

“Además, la administración nos ha proporcionado la documentación relativa a los centros apenas dos días antes de la negociación, sin dar tiempo a los sindicatos para estudiarla. De esta manera, la administración se está saltando todos los procedimientos de negociación colectiva", ha apuntado.

En este sentido, UGT ha señalado que la administración pretende enmascararlo como una negociación cuando se trata de una imposición.