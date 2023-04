TRIBUNA / Circo gratuito en Soria

Sábado, 22 Abril 2023 08:06

Leonor del Río censura en este artículo de opinión "las hazañas urbanísticas" del concejal del ramo en Soria capital que, en su opinión, necesita un nuevo equipo de profesionales y políticos expertos en esa disciplina para enderezar la penosa deriva a la que el actual Ayuntamiento está llevando a la ciudad.

TRIBUNA / Circo gratuito en Soria

Virgen santísima, ¡qué sorpresas nos depara la actualidad soriana! ¡El concejal de urbanismo montando un circo permanente gratuito y apto para mayores… de 2 años! ¿O no es un auténtico espectáculo circense, apto para todas las edades, la sucesión de mamarrachadas dialécticas con que anima el ambiente del urbanismo en la ciudad? ¡El Colegio de Arquitectos debería crear un aula de la risa reservada para sus declaraciones públicas!

Seguir las intervenciones del concejal Rey por los recortes de prensa que amablemente me envían mis buen@s amig@s sorian@s, es el mejor regalo para quienes añoramos la extinta Codorniz. Por todos los santos, pero ¿es posible que Soria mantenga como responsable de su urbanismo a semejante personaje? Para mí que son declaraciones de premeditado tinte humorístico, aunque haya quienes las atribuyen a escasa altura… intelectual o moral.

Última actuación. En Pajaritos II: “El lío de la quinta planta no es responsabilidad del Ayuntamiento” (Heraldo de Soria del 18 de abril). Sin embargo, el concejal de urbanismo se reunirá con los compradores de vivienda “a ver cómo lo solucionamos, pero dentro de un marco legal”. Punto. Según el concejal ¿el Ayuntamiento trabaja para el promotor? ¡Dios santo!, ¿cómo pueden hilvanarse juntas lanas tan incompatibles? Porque es de suponer que las relaciones contractuales de compradores y promotor caigan en el exclusivo ámbito privado, sea éste comercial o judicial. Salvo, claro está, la probada negligencia municipal en el ejercicio de la autoridad urbanística, o, lo que es peor, la, según el PP, probada connivencia del Ayuntamiento con el promotor para no enterarse del nacimiento de una nueva quinta planta ilegal. O la existencia y ejecución de acuerdos secretos prohibidos a la Administración (¿para qué están los convenios urbanísticos?) ¿Qué tendría que solucionar el Ayuntamiento si no tuviera toda la responsabilidad de haber permitido el nacimiento de tan horrible criatura?

Porque resulta, que el cielo me perdone si equivoco las fechas, el 21 de enero de 2022 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó un Estudio de Detalle para aumentar la dichosa quinta planta, cuando en julio de 2021, sin iniciar ningún expediente disciplinario, el Ayuntamiento ya tenía conocimiento del inicio ilegal –sin licencia- de las obras. O sea, que sí parece que el Ayuntamiento le hace el trabajo al promotor.

Y claro, simultáneamente, el promotor avisa a los compradores para que no se preocupen, que todo se resolverá con una multa y aquí paz y después gloria.

El catálogo de perlas dialécticas del concejal Rey para justificar su inacción es amplio como los cielos de Soria. “El urbanismo es un tema muy complejo” y “en el ámbito jurídico las verdades absolutas son muy escasas”. “No hemos tenido el tiempo necesario para estudiar el tema” y “los técnicos están ocupados en preparar expedientes para solicitar fondos europeos”. Preguntado en Comisión oficial sobre la vista de la posible urbanización del Cerro de los Moros desde el Mirador del Castillo: “El Mirador del Castillo se diseñó para contemplar San Saturio” ¿…?

Madre del Amor Hermoso, ¿cómo se puede tener tanta caradura o, como dice el alcalde, tener la cara más dura que el cemento? ¡Y en el Pleno de marzo se aprobó la modificación del Plan de Urbanismo que legalizará, si llega a buen fin (cosa más que dudosa), la ilegal quinta planta! Más circo: si el PP, después de las amenazas del concejal Rey y de los patentes hechos conocidos no acude a los tribunales de Justicia, debería pedir plaza en el aula de la risa del Colegio de Arquitectos.

Realmente, ¿nos quieren hacer reír o nos toman por idiotas? Santa Veneranda, que dieciséis años en la poltrona es dañino para la democracia, y si es con mayoría absoluta pasa a ser puro veneno. Máxime cuando se cuenta con la pasividad ciudadana producto de una deficiente información. Me gusta el PSOE, su historial es edificante. Pero no me gusta ver a sus políticos encolados a los asientos del poder, acomodados junto a los poderes económicos olvidando que su primordial obligación es justamente el control de su “voracidad” (Rey dixit). Sin duda que el Ayuntamiento del PSOE está realizando pequeñas actuaciones que, en general, merecen el común aplauso de l@s sorian@s, así como el logro de importantes inversiones del gobierno de España, pero en el campo del urbanismo sus actuaciones y sus no actuaciones mueven al desánimo y, cuando habla el concejal irresponsable, a la triste risa; es patético.

La única alternativa a la continuación de este jolgorio urbanístico que está haciendo de Soria una de las ciudades con la peor gestión pública de su urbanismo, sería la renovación de todo el equipo responsable de tantos desmanes en perjuicio de lo público (Regino Páramo en el Mirón el pasado 3 de marzo). Ya saben, a buen entendedor…

Por circunstancias personales yo no podré votar en Soria el 28 de mayo. Tampoco oso pensar que mi voto sería decisorio, pero sí que me gusta soñar para mi tierra con un Ayuntamiento renovado, sin mayoría absoluta de ningún partido, con caras nuevas y carteras sin compromisos inconfesables en las concejalías del futuro equipo de gobierno. Y para esto tampoco confío en la ayuda celestial, que la Virgen santa me perdone; confío, sí, en l@s sorian@s, que tendrán en sus manos la posibilidad de un mejor futuro para tan querida ciudad.

Fdo: Leonor del Río