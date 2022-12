TRIBUNA / Adonde Vas Soria ¡YA!

Miércoles, 28 Diciembre 2022 09:00

Fernando García crítica en este artículo de opinión la decisión de Soria ¡Ya! de no presentarse a las elecciones municipales de mayo, una decisión que espera que rectifique con la llegada del Nuevo Año.

“La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo”.

LAURENCE CORNU

Y es que apenas se anunció que Soria ¡YA! no se presentaba a las alecciones municipales y corrieron como la pólvora los chistes y tuits que si esto que si lo otro…, que el alcalde se ha llevado el gato al agua.

Alegría en el PSOE y desencanto en el PP, que lo aprovechó con oportunismo nuestro alcalde, para salir a la palestra a decir que Soria ¡YA! carece de legitimidad, aunque en absoluto acertara con el adjetivo. Legitimidad la misma que todos demócratas y votos más que PSOE y PP juntos. ¿Lo recuerda?. Él que responda por la suya. Si acaso no tendrán atrevimiento en una apuesta complicada muy complicada o carecerán de corazón y con su torpe decisión a quien más han beneficiado es precisamente al alcalde.

Pero es que realmente nunca hubo por parte de los 15/20, no 30/40, dirigentes de Soria ¡YA! la intención de presentarse a las elecciones municipales. Ni siquiera de intentarlo.

Lo que no es bueno es su incoherencia y sus explicaciones.

Porque incoherente es cambiar a partido político y dejar pasar la primera oportunidad de justificar esta transformación del movimiento ciudadano.

Lo titulaba nada menos que El Confidencial. ”El partido que podría haber arrasado en Soria no se presentará a las municipales”. Casi nada. Como se arrasó en las autonómicas. Pero no solo ni principalmente por vosotros dirigentes.

Arrasó el pueblo de Soria, harto de PSOE y PP, con su voto y su dinero a favor de más de dos décadas de Soria ¡YA! y que solo Goyo, como buena figura que debe tener una organización o partido, lleva desde el inicio. Así que de 20 años de lucha a más espaldas y también las vuestras.

La decepción y pedir disculpas no sirve de nada, pues la decepción es no haberlo intentado, perder el tiempo a propósito y empezar a inocularse de la deslealtad del político al que detestamos que se cree por encima de los demás. Para eso ya tenemos a los de siempre.

Al parecer Ayuntamiento y Diputación no son instituciones, pues si hay que luchar contra el olvido institucional, me pregunto cómo es posible que se deje de aprovechar esta cita electoral, cuando se trata de las instituciones más próximas al ciudadano y las dos palancas principales para luchar contra la despoblación y donde se manejan partidas más importantes y que están ahí al alcance de la mano. Pero no, es en el Congreso, es la ficción del Congreso.

Instituciones, Ayuntamiento y Diputación, desde donde se han podido paralizar o aburrir a empresas para su instalación en Soria. Y se tiene la inoportunidad de decir que “vamos a tener las puertas abiertas para escuchar a alcaldes, concejales y vecinos….” . Y para qué. Que te va a contar cualquier alcalde si lo tuyo es el Congreso y el Senado donde aún ni siquiera estás.

Qué es eso de titánicas, arduas, no queremos dejar a nadie en el camino, no nos parece justo……..retóricas repetidas por unos y por otros, palabras vacías, que pretenden esconder posturas donde la dejadez ha primado frente a la coherencia, la responsabilidad y el trabajo.

Quizás los más paradójico sea lo de “no contar con personas de confianza y comprometidas”. Resulta que a tres personas desconocidas y sin experiencia política necesaria que ahora piden para los demás e ignorando si eran candidatos solventes que también piden, los sorianos les dimos toda la confianza y apoyamos con 18.390 votos y 28 mil euros, porque estaban y representaban a Soria ¡YA!.

Y sin embargo y extrañamente esos tres electos más una docena más han impedido a esos 18.390 votantes- que solo el 1,5% son casi 300 - que llenaran las listas y hacer los trabajos de campo. Ni lo han intentado. Cuestión de confianza.

La conducta y planteamiento de los dirigentes es la contraria a las del progreso humano. Donde estaría la Humanidad de obrar así. Porque “creemos debe ser en la gran mayoría de los Ayuntamientos de la provincia…”.

Si no se empiezan a poner vacunas antes de tener vacunas para todos, miles de muertos. Algunas empresas y negocios de Soria, que hoy son prósperos y dan trabajo a centenares de personas, empezaron en una cochera o nave sin ni siquiera calefacción. Pero creían en ellos mismos y salieron adelante.

Así que si no se llega a los 183 municipios, serán a 100 pero hay que intentarlo y aún se está a tiempo

Pues de no de así. ¿ Y dentro de cuatro años qué?. Si tan largo me lo fías mal asunto.

Parece que el elitismo ha contagiado a los dirigentes de Soria ¡YA!. Ellos quieren jugar en la liga de las estrellas, Congreso donde el candidato ya tiene nombre y apellidos con Senado y nos dejan aquí con un alcalde de segunda salga quien salga. Carlos abrasado y sin que el PP sepa a quién poner. Jope.

La apuesta es muy arriesgada. Poner todos los huevos en la misma cesta -Congreso y Senado- y ya no tener para las municipales- se puede entender por las presiones y situaciones personales, de trabajo y familiares que ya avance que serían muchas, muchísimas y que no conoceremos. Pero no es suficiente para renunciar al objetivo.

Y ahí está la cuestión de transformar una sociedad provinciana en una moderna. De saber resolver los problemas colectivos con compromiso e indulgencia, pues de no ser así corremos el riesgo de ser tantas asociaciones partidos, fundaciones etc. como habitantes. Y esta es la oportunidad de Soria ¡YA! .Intentarlo para que el fracaso o éxito sea de todos. O no se ha entendido nada.

Rectificar es de sabios si bien en este caso se precisa además de una alta dosis de valentía y humildad. De lo contrario los dirigentes que no lo han intentado corren el riesgo de en una sola tacada, cargarse el movimiento social más importante de Soria, diluir el partido que con esta decisión se puede autoliquidar y mermar ya veremos en qué medida el que Soria ¡YA! tenga o no el diputado que se daba por cantado y ya veremos si de salir le acompaña o no un senador, cuando dos e incluso el tercero estaban en el talego.

Solo por taparles la boca al Sr, Alcalde, Tudanca, Heras y compañía que se han lanzado a por Soria ¡YA! en cuanto ha mostrado su debilidad, merecería la pena que con humildad y dejando aparte la soberbia, lo INTENTARAMOS TODOS.

Solo por decirle al presidente Mañueco que Soria ¡YA! no es inservible y que la próxima vez que visite Soria, le recibirá el alcalde de Soria ¡YA! merece la pena intentarlo. ESTAMOS A TIEMPO.

El partido se juega en casa, la campaña esta hecha y que sea la mejor decisión para los sorianos no lo tienen que decir 12 ó 15 persona, sí 18.390.

Así, que una vez pasadas las navidades podríamos el miércoles 11 de enero concentrarnos a las 8 de la tarde en la sede de Soria ¡YA!, para pedirles que queremos intentarlo.

ESTAMOS A TIEMPO.

Fdo: Fernando García