Tres nuevos finalistas para Soria Talent

Lunes, 28 Febrero 2022 07:05

Los cantantes Álvaro de Pepa y Raquel Álvarez y el mago Pedro Galán ya han llegado a las semifinales de Soria Talent después de que ayer se emitirá en el canal de Youtube la segunda de las galas de preselección.

El jurado, formado por la actriz y cantante Susana Torres, el actor Nicasio Martínez y el rapero Rubén Vicente, eligió a tres nuevos semifinalistas en una gala grabada en el Aula Magna Tirso de Molina gracias a la cesión de la Diputación Provincial de Soria.

Álvaro de Pepa cautivó al jurado a la guitarra cantando flamenco en una actuación que definió como “pasión, desgarro y fuerza”; la granadina residente en Tordesillas Raquel Álvarez sorprendió con una intimista versión en castellano de la canción ‘She used to be mine’, y Pedro Galán sedujo con diversos trucos de magia con cartas con los que Rubén Vicente y Nicasio Martínez se quedaron con la boca abierta.

Estos tres nuevos semifinalistas se suman a los ganadores de la primera gala de preselección: el grupo de música y voz formado por Inés del Río, Daniel Rubio e Iria Randeiro, la joven monologuista Marta Simion y la cantante Alba Rodrigo

Los actores Iván Manrique y Carolina García fueron los encargados de conducir la gala donde los participantes mostraron talentos muy diversos, como el baile, el canto, o la magia.

“Creo que cada día disfrutamos más. Los sorianos estamos aprendiendo a disfrutar del talento que nos rodea y estamos siendo conscientes de que nuestro amigo o nuestro vecino tiene un talento que no había mostrado y que gracias a Soria Talent ahora se ha animado a hacerlo”, ha explicado Manrique, impulsor de esta iniciativa cultural.

Además, los miembros del jurado aseguraron que la decisión había sido “muy difícil”.

“El nivel ha sido muy alto y de verdad que nos resulta muy duro quedarnos sólo con tres. Todos los que habéis subido hoy a este escenario merecéis pasar a las semifinales”, han comentado a los participantes.

La gala, retransmitida por YouTube, ha conseguido más de 700 visualizaciones en apenas ocho horas, sumándose así al público presencial que arropó a los participantes durante la grabación de la segunda de las galas de preselección.

Aún queda una tercera gala de preselección de esta tercera edición de Soria Talent, que se emitirá el próximo domingo, 6 de marzo, a las 20.00 horas en el canal de Youtube.

Participa en la repesca votando a tu favorito

Nueve semifinalistas elegidos por el jurado se disputarán su pase a la gran final en las dos semifinales. A ellos se sumará el elegido por el público.

Las votaciones ya están abiertas en www.soriatalent.com. Después de cada una de las galas de preselección, el público podrá votar por su talento favorito que no haya sido elegido por el jurado hasta las 23.59 de lunes posterior al domingo en el que se emita la gala.

El participante más votado de las tres galas de preselección será el repescado por la audiencia, otorgando así protagonismo al público desde las primeras galas, haciendo que esta tercera edición sea aún más participativa y convirtiendo a la audiencia en decisiva.

Tras la emisión de la primera gala de preselección se emitieron un total de 1.419 votos para elegir al participante no seleccionado por el jurado para pasar a las semifinales.

El ganador de esta segunda edición de Soria Talent, que será elegido en la gala final que se celebrará el 26 de marzo en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, contará con un premio en metálico de 1.000 euros, fruto del patrocinio del Ayuntamiento de Soria.

Además, el ganador del “Premio del público” recibirá un lote de productos cedidos por Torrezno de Soria.