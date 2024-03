Soria ¡Ya! presenta 225 enmiendas a las cuentas regionales 2024

Jueves, 21 Marzo 2024 13:06

Soria ¡Ya! ha presentado esta mañana sus enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024. Son 225 enmiendas, 102 más que el año pasdado, que suman 71,4 millones y afectan a todos los departamentos de la Junta y a proyectos e iniciativas de toda la provincia.

Ante los medios, los procuradores Ángel Ceña y Vanessa García han desgranado algunas de las partidas que defenderán en los próximos días en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

Las partidas registradas ayer por Soria ¡Ya! ascienden a más de 71,4 millones de euros.

Los procuradores sorianos consideran que “además de llegar muy tarde, las cuentas planteadas por la dupla Fernández Mañueco-García Gallardo no son buenas para los sorianos”. Los procuradores han vuelto a insistir en que no es aceptable que la Junta considere como algo positivo la inversión per cápita en la provincia de Soria “porque a poco que se invierta en las provincias más despobladas, como es el caso de Soria, la inversión por habitante siempre será alta”.

Sanidad

Las enmiendas a partidas sanitarias son de las más numerosas y cuantiosas de las presentadas por la agrupación de electores soriana, superando los 5,5 millones de euros. En ellas se pide aumentar las partidas para los centros de salud de la Junta en la provincia.

Soria ¡Ya! considera que lo propuesto por el ejecutivo de Fernández Mañueco es insuficiente para ejecutar la construcción de los centros Soria Norte, El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe, y la reforma del centro de salud de Almazán. “Hay que insistir que con la inversión propuesta, estos centros de salud se van a 2028, cuando ya deberían estar bastante avanzados sino terminados”, han recordado.

Las enmiendas en este apartado también recogen inversiones en otros centros sanitarios de la provincia, solicitando el acondicionamiento de las instalaciones de Gómara, San Pedro Manrique y Berlanga de Duero.

No faltan partidas que son una reclamación constante por parte de Soria ¡YA! en las Cortes, como la segunda UVI móvil y otra ambulancia UME, un helicóptero medicalizado con base en San Esteban de Gormaz, la conversión del área de ictus en unidad de ictus o la reapertura de la farmacia de Villar del Río.

Dos enmiendas se centran en dotaciones económicas a enfermos y familiares. Por un lado, ayudas por desplazamiento para compensar los gastos a pacientes y familiares en el acceso a los servicios sanitarios. Por otra parte, una partida para paliar el desembolso económico por el traslado de fallecidos desplazados por la gerencia de salud para recibir atención médica fuera de la provincia de residencia.

Economía y Presidencia

Soria ¡YA! insiste en las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos, uno de los caballos de batalla de los procuradores sorianos en esta legislatura. “Por mucho que digan desde la Junta y desde el PP, también las pueden implementar”.

La agrupación de electores hace hincapié en sus enmiendas a la modernización de los diferentes polígonos industriales de la provincia, ya que consideran que, junto al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), también deben formar parte del motor económico de la provincia, pero que ahora, en muchos casos, sufren enormes carencias en cuanto a equipamientos.

Por esto, pide partidas para dotarlos de alta tensión, gas natural, paneles solares, fibra óptica de última generación y cobertura 5G. Estas carencias, a ojos de Soria ¡YA! hacen que dichos polígonos no sean interesantes para las empresas por lo que es más complicado dotar de oportunidades al territorio y competir en igualdad de condiciones.

En el paquete de enmiendas que afectan a la consejería de Economía y Hacienda, con un montante de 13,1 millones de euros, la agrupación de electores ha propuesto aprovechar la buena situación geográfica de los municipios de Medinaceli y Arcos de Jalón.

Para ello, ha presentado un punto en el que solicita a la Junta de Castilla y León realizar un estudio para el desarrollo de un polo logístico e industrial en esta zona.

De esta forma, el sur de Soria, una de las áreas más despobladas de la provincia y de la comunidad, podría convertirse en un centro de atracción de empresas dada su excelente ubicación y conexión por autovías y ferrocarril, siendo cruce caminos en dirección hacia Madrid, el Mediterráneo, el norte de España y Francia.

En la misma línea, también hay una partida para solicitar la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Especial para la comarca del Moncayo.

En las enmiendas destinadas a mejorar partidas para la Consejería de Presidencia que afectan a la provincia, Soria ¡YA! ha presentado dos propuestas que ascienden a 19,4 millones de euros.

Por un lado, se pide incrementar la partida para la cohesión territorial de la provincia de Soria. En la otra enmienda, la agrupación de electores ha solicitado un estudio de viabilidad para convertir el edificio del antiguo parador de Santa María de Huerta en centro de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

Movilidad e infraestructuras

Otro paquete de enmiendas importante es el relativo a carreteras e infraestructuras autonómicas, que pasa de los 9,5 millones de euros. Destacan partidas para la redacción proyecto para la construcción de los primeros kilómetros de autovías autonómicas en la provincia: el desdoblamiento de la N-234, una promesa de Fernández Mañueco en la pasada campaña electoral; la conversión en autovía autonómica de la CL-116, desde El Burgo de Osma a la A-2, y de la CL-101, entre Almazán y Ágreda.

También hay enmiendas para las nueve variantes de población no ejecutadas del Plan de Carreteras Regionales 2008-2020. Vuelven a solicitar el cruce de la CL-116 con la SO-100 en Berlanga de Duero, para el que se pide una partida para terminar con este punto de elevada siniestralidad.

Soria ¡Ya! propone una partida dedicada para realizar un estudio que valore la instalación de radares pedagógicos, señales luminosas y elementos de reducción de velocidad en travesías de población competencia de la Junta de Castilla y León que superen una intensidad media diaria de 500 vehículos.

Estas enmiendas se completan con partidas para el estudio de modernización, mejora y acondicionamiento de varias carreteras de la Junta a lo largo de la provincia de Soria, como son la CL-117, SO-152, SO-350, SO-910 y SO-920.

Educación, cultura y deporte

En estos dos bloques, Soria ¡YA! ha presentado enmiendas para ejecutar un proyecto que lleva muchos años sobre la mesa, como es el nuevo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas.

También hay enmiendas dedicadas a los centros de educación infantil y primaria (CEIP) de Golmayo y San Pedro Manrique, así como al IES Villa del Moncayo de Ólvega y al CIFP La Merced de Soria.

Otras propuestas de Soria ¡YA! en los Presupuestos en materia de educativa: incremento de la partida destinada al transporte escolar para su ampliación en zonas rurales para enseñanzas no obligatorias; partida destinada a los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales para que estos lleguen a todos los centros educativos por igual.

En cuanto a Cultura, la agrupación de electores ha presentado una batería de enmiendas con el objetivo de salvar una parte importante del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico de la provincia, y que aparece recogido en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Algo más de 11,7 millones de euros repartidos en 53 enmiendas que van desde el yacimiento paleolítico de Torralba y Ambrona, pasando por el castillo de adobe de Serón de Nágima y la ampliación del palacio de la Audiencia.

Estas enmiendas también recogen partidas para la intervención en el claustro de San Juan de Duero, la implantación de una experiencia piloto de realidad mixta inmersiva para recrear in situ las pinturas de la ermita de San Baudelio y la compra por parte de la Junta del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán y el castillo de La Raya de Monteagudo de las Vicarías, entre otras propuestas en materia de cultura.

El patrimonio etnográfico también tiene cabida en las enmiendas presentadas por Soria ¡YA!. De esta manera, ha solicitado partidas para la catalogación, estudio y conservación de los palomares del tercio sur de la provincia y de las tainas de la zona de Berlanga de Duero. En ambos casos, edificios característicos en muchos pueblos de la provincia de Soria que están en grave riesgo de desaparecer, y que podrían ser una herramienta para el desarrollo de actividades y negocios en torno a los mismos.

En cuanto a partidas dedicadas al deporte, Soria ¡YA! propone promocionar a los clubes de atletismo de élite de Castilla y León que compiten en división de honor. Se mantiene la enmienda para la creación de una residencia para deportistas del CAEP.

Medio ambiente y vivienda

En este apartado, Soria ¡YA! ha enmendado los Presupuestos para 2024 con el objetivo de agilizar los trámites para la declaración en parques naturales de las vertientes sorianas de la Sierra del Moncayo y de la Sierra de Cebollera.

Los problemas de abastecimiento de agua producidos por la contaminación por nitratos son uno de los bloques más destacados en las enmiendas propuestas por Soria ¡YA! para 2024. 23 partidas que plantean la realización de nuevas captaciones de agua o, en caso de no ser posible, la instalación de desnitrificadoras para asegurar el acceso al agua de boca.

Soria ¡YA! dedica una partida a la reapertura del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero (Soria), una instalación clausurada en el año 2012 que supuso el despido de siete trabajadores y que para el movimiento ciudadano es necesaria para que la provincia siga creciendo como referente en el sector forestal.

Otras enmiendas a las cuentas destinadas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Urbana son para la dotación de una herramienta de certificación que posibilite la emisión de los bonos de carbono derivada de la gestión forestal; el estudio para la creación de una oficina técnica itinerante encargada de facilitar a los propietarios la rehabilitación de viviendas en el medio rural y una avioneta para la extinción de incendios con base en el aeródromo de El Amogable (Soria).

Familia e Igualdad de Oportunidades

En las partidas dedicadas a Familia e Igualdad de Oportunidades, Soria ¡YA! ha presentado enmiendas para la mejora de las instalaciones de los centros para personas mayores de Los Royales, en Soria, y Virgen del Rivero, en San Esteban de Gormaz, y el C.A.M.P. y C.O. “Ángel de la Guarda”, con un valor de 1,6 millones de euros.

También propone el estudio para la construcción de nuevos centros de mayores en Almazán, Golmayo y Medinaceli.

Los procuradores de Soria ¡YA! aseguran que con este paquete de 225 enmiendas, valoradas en más de 71,4 millones de euros, Soria ¡YA! quiere mejorar unos Presupuestos que considera insuficientes para los sorianos, ya que así ni PP ni VOX atajan de forma directa los problemas de la provincia ni proponen medidas para luchar contra la despoblación. En este sentido, esperan que el ejecutivo formado por PP y Vox tenga la disposición de negociar estas propuestas y sumarlas a las cuentas de 2024.