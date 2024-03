Jordi Lluelles cierra ciclo triunfal en Balonmano Soria

Jueves, 21 Marzo 2024 13:40

Jordi Lluelles cerrará esta temporada su ciclo triunfal en el Balonmano Soria, según ha confirmado el club, y el entrenador catalán buscará nuevos retos deportivos.

Así se abre un nuevo panorama para ambos que el club espera siga manteniendo esa línea de crecimiento y posibles triunfos.

"Gracias Jordi por estas cuatro temporadas de ilusión y alegrías", ha señalado el club en un comunicado.

​Ya lejana queda la temporada 2020/2021 en la que comenzó la unión Soria-Lluelles y que quedará para siempre en el recuerdo del balonmano soriano.

Tras un inicio que empezó con “mal pie” por la lesión de rodilla del propio entrenador a los dos días de comenzar la pretemporada y que le hizo gestionar la temporada en gran parte desde la silla de ruedas; el trabajo y constancia que demostró el entrenador a lo largo de toda la temporada, junto con el apoyo de la plantilla existente en ese momento y no sin tener que remar mucho contracorriente (nuevo sistema, muchas incorporaciones, …) consiguió llevar a Soria a jugar la tan deseada fase por ascender a División de Honor Plata y además conseguir el famoso ascenso de Lanzarote.

​Con Jordi ha sido la única vez, a día de hoy, que Soria ha jugado en la segunda categoría del balonmano nacional y se hizo sin perder la cara a la competición en ningún momento, desplegando un gran juego y obteniendo grandes resultados, especialmente en la primera vuelta.

Pero la conformación de aquella temporada, en dos grupos, y las lesiones, bajas por COVID y un tanto la bisoñez en la categoría, hizo que el Balonmano Soria volviera a la Primera Nacional.

​En una tercera campaña y tras haber caído de la categoría superior y otra vez con muchas nuevas caras en la plantilla y ante una temporada que podía parecer complicada, nuevamente la constancia en el trabajo y ganas de triunfar volvieron a clasificar a Soria para un nuevo playoff de ascenso a Plata, lo que parecía tan difícil años atrás, en 3 años se había conseguido dos veces y una de ellas no por estar ya en esa categoría.

Una fase en la que nuevamente Lluelles lo rozó con la yema de los dedos, pero como él dice “esos 7 u 8 minutos” le hicieron caer ante un todo poderoso Granollers y no conseguir nuevamente el ascenso.

​Y para esta cuarta y última etapa, no contento con la línea de las anteriores, Lluelles ha conseguido de momento encauzar muy bien la clasificación para un tercer play off de ascenso y no solo eso, de momento con una racha de imbatibilidad que supone todo un record, a día de hoy 24 victorias en 24 jornadas y con la idea de seguir incrementando ese número e ir a por todas las posibles en la temporada, lo que obviamente le llevaría a un nuevo ascenso a División de Honor Plata.

​Con este curriculum en Soria que se le puede decir al técnico vallesano, sino gracias por hacernos pensar en grande y crear ilusión, a la vez de conseguir grandes triunfos.

​Desde el Club Balonmano Soria “lo único que se le puede desear es que su carrera siga llevando ese ritmo de crecimiento y de triunfo y que en lo personal aquí deja a unos amigos, ya que si su labor profesional es altamente valorada, su faceta como persona lo es más. Suerte con tu nueva experiencia y hasta siempre a una parte muy importante de la historia del Club Balonmano Soria”.