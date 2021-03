Símbolo feminista para el Día de la Mujer

Jueves, 04 Marzo 2021 12:29

El Consejo Municipal de la Mujer de Soria organizará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un acto alternativo en la calle, bautizado como "Construyendo feminismo", y en el los ciudadanos montarán el símbolo feminista para reivindicar los derechos de la mujer.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha presentado este jueves, junto con representantes de asociaciones representadas en el Consejo Municipal de la Mujer, las actividades que se desarrollarán el próximo 8 de Marzo en Soria, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Gonzalo ha señalado que la situación de la mujer no está para renunciar a estar en la calle el próximo 8 de marzo y por ello el Consejo Municipal de la Mujer se ha planteado desde el primer momento organizar un acto que pudiera facilitar la participación de "cuantas más personas, mejor".

El acto, titulado "Construyendo feminismo", se desarrollará en la plaza de las Mujeres desde las once de la mañana a las ocho de la tarde para montar, con la participación de los ciudadanos que se acerquen, el símbolo feminista.

A preguntas de los periodistas, Gonzalo ha confirmado que no habrá ningún tipo de concentración en Soria el próximo 8 de marzo, "en una franja horaria limitada", aunque en otras ciudades colectivos feministas sí han convocado concentraciones.

"Es cierto que está siendo muy criticado y cuestionado como absolutamente todo lo que hacemos las mujeres. Creo que no es casual este ataque a las concentraciones feministas, que se pueden hacer con las medidas sanitarias, como cualquier otro colectivo", ha apuntado.

Gonzalo ha confiado en la cautela y el compromiso de los ciudadanos para evitar posibles aglomeraciones en la plaza de las Mujeres en un momento determinado, aunque ha señalado que realizarán un control y orientación de los participantes en la confección de la figura simbólica.

"Ahora nos enfrentamos a la ultraderecha más patriarcal, que está intentando no sólo que no avancemos, sino que retrocedamos. Visibilizar más la violencia machista, no quiere decir que haya más, sino que se habla más y es positivo", ha recalcado.

En cuanto a la cancelación de las manifestaciones previstas en Madrid por parte de la Delegación del Gobierno, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria ha asegurado que le entristece la decisión, por ser el 8 de marzo una fecha muy importante para los colectivos feministas.