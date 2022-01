SATSE urge enfermeras formadas para UCI

SATSE Soria ha urgido hoy a contratar enfermeras formadas para atender las necesidades del servicio de UCI del hospital Santa Bárbara. A su juicio, se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes ingresados en UCI.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Soria ha denunciado hoy en un comunicado que se está poniendo en peligro la vida de los pacientes que ingresan en la Uci del Hospital Santa Bárbara porque no hay suficientes enfermeras en dicha unidad para cubrir la presión asistencial que se está produciendo.

Según SATSE Soria, las enfermeras de la UCI están sobrecargadas de trabajo, ya que esta unidad cuenta con catorce camas disponibles, aunque el personal en plantilla orgánica existente es el adecuado para sólo diez camas.

A juicio de SATSE Soria, es necesaria la contratación de enfermeras y enfermeros formados para cubrir las necesidades del servicio o bien asignar enfermeras que están contratadas en otros servicios pero que tienen formación en UCI y realizar contrataciones a mayores en los servicios desde los que se las ha trasladado. Por ello, SATSE Soria ha solicitado ya una reunión con el gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), en la que pretenden trasladarle la necesidad de enfermeras que se está presentando en la UCI.

SATSE Soria critica la “mala gestión” por parte de la Dirección de Enfermería, ya que las enfermeras y enfermeros se han visto sobrepasados por el exceso de trabajo dado el nivel de atención que necesitan los pacientes que ingresan en esta unidad y a que se supera la ratio de pacientes por enfermera de forma desproporcionada.

Cuando desde la UCI se solicita personal de refuerzo, desde el pull volante se envía -y no en todas las ocasiones- personal de enfermería no formado. Además, SATSE ha solicitado el desarrollo y formación de un grupo de enfermeras específico para cuando haya que dar cobertura y apoyo asistencial en esta unidad, como ocurre en estos momentos, “pero desde la misma Dirección se nos dice que no hay personal formado en este servicio, cuando se tiene conocimiento de que sí lo hay, aunque ubicado en otros servicios; personal formado en anteriores olas de COVID-19”, aseguran desde SATSE Soria.

Asimismo, SATSE Soria también critica que dicha Dirección diga que van a destinar al servicio enfermeras volantes cuando se superen los diez ingresos y una más por turno y por cada paciente ingresado hasta llegar a los doce, pero que a día de hoy esto no se haya cumplido. En la actualidad hay once enfermos: seis para Covid-19 y cinco para atender diversas patologías.

Las enfermeras demandan reforzar la unidad y que el personal destinado a ella sea personal formado y mantenido en el tiempo por la seguridad de los enfermos atendidos en ella.

Además de que el personal enfermero esta sobrecargado, se le deniegan permisos y descansos y toda esta situación conlleva una fuga de profesionales con amplia experiencia en UCI, en concursos de traslados y movilidad interna del Complejo Asistencial.