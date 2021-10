Rubén Sanz, en fiesta campera de Saint Sever

Domingo, 10 Octubre 2021 15:53

Rubén Sanz ha tenido oportunidad de matar un toro de Sanchez Fabres en una fiesta campera celebrada en la localidad francesa de Saint Sever.

El toro ha tenido las dificultades propias del encaste, pero no han impedido a Rubén Sanz mostrarse como un torero diferente, con personalidad, gusto y despaciosidad.

La pena ha sido que ha estado desacertado con la espada.

"Hoy he tenido la suerte de torear en Saint Server (Francia) un toro de Sanchez Fabres, que aunque no me ha permitido redondearlo como quisiera, si me ha dejado expresar el toreo que siento", ha señalado el matador soriano en las redes sociales.