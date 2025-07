Soria ¡Ya! y PSOE critican el retraso de 18 años para radioterapia en hospital de Soria

Martes, 15 Julio 2025 14:21

Coincidiendo con la visita a Soria del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez , para la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia en el Hospital Universitario de Santa Bárbara, Soria ¡Ya! y PSOE han denunciado el retraso acumulado desde que la Junta anunció por primera vez este proyecto, hace 18 años.

La plataforma ciudadana ha exigido al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que reconozca públicamente el daño causado a los pacientes oncológicos sorianos y pida perdón por el incumplimiento reiterado del compromiso anunciado por su propio partido.

Fue en febrero de 2007, en un acto de campaña electoral del Partido Popular celebrado en Soria, cuando el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, prometió la instalación de esta unidad, una promesa que se ha demorado casi dos décadas.

Durante este tiempo, más de 3.000 pacientes oncológicos sorianos han tenido que desplazarse hasta Burgos y Logroño, recorriendo miles de kilómetros, en condiciones durísimas y muchas veces sin acompañamiento, afrontando además el desgaste físico y emocional de sus tratamientos.

"No basta con inaugurar ahora lo que se prometió en 2007, hace casi 20 años. La Junta ha condenado a miles de personas a un sufrimiento evitable, y eso merece algo más que una foto y un titular. Mañueco debe pedir perdón", han exigido desde Soria ¡YA!.

La plataforma ciudadana ha estimado que este retraso es un símbolo del abandono sistemático de la provincia por parte del Gobierno autonómico, que ha mantenido a Soria como una de las provincias de la comunidad sin unidad de radioterapia activa durante todos estos años, a pesar de las reiteradas promesas y anuncios públicos.

"No estamos ante una conquista, sino ante una deuda histórica. Y como tal debe ser tratada. Hoy no toca hacer propaganda política, toca la responsabilidad. Las palabras que muchos esperan no son ‘por fin se abre’, sino ‘lo sentimos, llegamos tarde", haa concluido la plataforma.

Soria ¡YA! ha mostrado, no obstante, su satisfacción de que, por fin, los sorianos dispongan de este ansiado servicio, vital en la lucha contra el cáncer, "aunque sea muy tarde".

También ha anunciado que seguirá vigilante para que la unidad funcione con garantías, con medios suficientes y sin nuevas demoras, y reitera su compromiso con la defensa de una sanidad pública digna, cercana y equitativa para toda la ciudadanía soriana.

Criticas socialistas

El socialista Javier Muñoz ha insistido en que el consejero de Sanidad “tiene que venir a dar explicaciones y pedir disculpas y a dar plazos ciertos y compromisos”.

Muñoz ha echado mano de la hemeroteca recordando que la radioterapia que hoy se presenta se “prometió en el año 2007 en palabras del entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Hablamos de que han pasado ni más ni menos 18 años”.

Este ‘modus operandi’ se repite cuando se refiere a las obras del Hospital Santa Bárbara, centros de salud o casos como el del Hospital Virgen del Mirón.

“No creemos que hoy el PP y el consejero de Sanidad estén de celebración y que debe saber que desde 2007 más de 3.000 sorianos y sorianas han tenido que desplazarse para recibir el tratamiento a Burgos o Logroño por su incompetencia 18 años después, tras dos presidentes y 5 consejeros”, ha denunciado el socialista.

Muñoz ha recordado las movilizaciones ciudadanas y las continuas iniciativas, preguntas orales en Pleno a los diferentes consejeros de sanidad, a los presidentes de la Junta, a los actuales y anteriores y Proposiciones no de Ley. para que se comenzara la instalación del equipo de radioterapia.

Ha vuelto a insistir también en la necesidad de poner en marcha una mesa para abordar la situación del Mirón y recordado que ya ha pasado un año y un mes desde que se remitiera una carta con los nombres de los integrantes sin recibir respuesta.

La finalización de las obras del Hospital de Santa Bárbara con 30 meses ya de retraso acumulado una vez que se retomaron, las listas de espera, los problemas en las especialidades, las quejas sobre la unidad de ictus comprometida en 2018, las guardias en cirugía... todo ello serán hilo conductor de una batería de preguntas que presentará el PSOE en las Cortes.