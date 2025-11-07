Los trabajadores del Parador vuelven a movilizarse ante la falta de avances de sus reclamaciones

Viernes, 07 Noviembre 2025 14:03

La plantilla del Parador Antonio Machado de Soria, como la del resto de la red estatal, se ha vuelto a concentrar este viernes a las puertas del establecimiento para visibilizar “la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes”.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, la alta dirección de la empresa, según los sindicatos CC,OO., CSIF y UGT, continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo. Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad”.

Ante esta actitud, la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz y denunciar sus “precarias condiciones laborales”, “salarios ridículamente insuficientes” y una “conciliación familiar inviable” debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido —el más habitual en el departamento de comedor y cocina— que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos.

Por eso, las reivindicaciones de la plantilla son claras.

Los trabajadores exigen salarios justos “con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente”.

Además, piden "la implantación definitiva, y de una vez por todas, del Plan de Pensiones”, así como un plan de desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos “que permita una conciliación real”.

Actualmente, la empresa se encuentra en un contexto de bonanza económica ya que Paradores ha alcanzado este verano un récord histórico con un incremento del 2 por ciento en beneficios y una ocupación media del 86 por ciento, llegando al 94 por ciento en algunas comunidades.

Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por los sindicatos convocantes, UGT, CSIF y CCOO, han reivindicado, “al menos, el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones laborales”.

Y es que los trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias.

“Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo. Si no hay avances reales, se dará un paso más contundente y prometen unas cálidas Navidades”, ha advertido.