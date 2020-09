La Junta pide al Gobierno que apoye a los ayuntamientos

Viernes, 18 Septiembre 2020 11:37

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha apelado al Gobierno de España para que dé "un paso adelante" en el compromiso con las entidades locales, materializado en un fondo extraordinario no reembolsable.

Ibáñez, que ha visitado la ubicación de la nueva Escuela de Música de Golmayo que imparte clases a 120 alumnos y la Diputación de Soria, ha señalado a los periodistas que no puede ser que las comunidades autónomas como Castilla y León ejemplifiquen un "esfuerzo inversor" para potenciar a los ayuntamientos y que el único gesto que haya tenido el Gobierno sea el de la "incautación" de los ahorros de los vecinos de todos los municipios, "que por suerte quedó varada en el Congreso".

"Es el momento para que el Gobierno de España apueste fuerte por las entidades locales y ponga en marcha un fondo extraordinario no reembolsable dirigido a los ayuntamientos de España", ha demandado.

Ibáñez ha asegurado que la Junta ha demostrado con financiación que está al lado de los ayuntamientos y ahora exigen un compromiso del Gobierno de España en este mismo sentido y que "no haya otras fórmulas raras como las que han querido utilizar de incautar los remanentes y ahorros".

En este sentido ha resaltado que la Junta ha ejemplificado cómo se preocupa de los ayuntamientos y entidades locales, con más de 92 millones de euros destinados en fondos extraordinarios Covid 19 ya puestos en marcha, algunos de ellos relacionados con la financiación de servicios sociales para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales y fondos extraordinarios para la dinamización del empleo e inversiones y limpieza de colegios y líneas de ayuda para familias con hijos "cuarentenados" o aislamiento por Covid.

El consejero de Presidencia ha reconocido que la Comunidad está viviendo una situación complicada con la pandemia, desde finales de febrero y marzo, "que creíamos que podíamos haber ido superando pero que por desgracia los datos acreditan que todavía estamos en una situación preocupante".

Ibáñez ha subrayado que la prioridad actual de la Junta es seguir luchando contra esta pandemia que "nos está asolando y dejando datos muy complicados y que en Soria golpeó de manera muy duro en la primera de las oleadas".

Además ha resaltado que tienen que trabajar de forma paralela a la lucha contra la pandemia en la reactivación económica en la Comunidad, en donde los municipios, según ha apuntado, son una herramienta fundamental en la que la Junta se puede apoyar.

Ibáñez ha anunciado que la Consejería de la Presidencia tiene intención de movilizar en los próximos doce meses más de 4,4 millones de euros en la provincia de Soria a través de las entidades locales, en cinco líneas de convocatorias y cuyos proyectos deben cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

"No puede haber recuperación y salida de la crisis, si no es de un modo sostenible", ha recalcado.

A preguntas de los periodistas sobre el complicado otoño que se presenta para combatir la Covid 19, Ibáñez ha señalado que hay que seguir haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de los castellano-leoneses, "que en grandísima medidas están cumpliendo pero hay que esforzarse más en esta cuestión".

"Van surgiendo brotes de encuentros familiares o grupos de amigos, donde pensamos que estamos protegidos y no siempre es así. Por eso hay que ser especialmente cautos con las medidas sanitarias que está pidiendo la Junta", ha señalado.

Ibáñez ha asegurado que la Administración autonómica está haciendo todo lo que está en su mano para paliar la oleada que está llegando y está alcanzando números preocupantes.