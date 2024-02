El rector de la UVa garantiza que no se cerrarán grados en Campus de Soria

Miércoles, 07 Febrero 2024 14:13

El rector de la Universidad de Valladolid (Uva), Antonio Largo Cabrerizo, ha garantizado que no se cerrarán grados en el Campus de Soria, aunque el “plan de contingencia” puede obligar a cambiar el porcentaje de presencialidad de las clases de los universitarios.

El rector ha señalado que están inmersos en la elaboración de un “plan de contingencia” para garantizar la calidad del sistema universitario el próximo curso si finalmente no llega financiación por parte del Ministerio de Educación para aplicar la LOSU.

Largo, que ha mantenido este miércoles sendas reuniones con la comunidad universitaria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Cámara de Comercio de Soria para “palpar” la realidad del Campus de Soria y sus proyectos de futuro, ha declarado a los periodistas que la UVa está elaborando un “plan de contingencia” para ponerlo en marcha en el próximo curso universitario en el caso de que la LOSU no venga acompañada de financiación y obligue a mantener la mejor calidad posible de la docencia con algunos cambios en la organización académica.

Largo ha señalado que el plan de contingencia supondrá que Relaciones Laborales de Soria se vea afectado como el resto de grados y no se verán, por ejemplo, afectadas el número de asignaturas optativas.

Aunque no hay tomada ninguna decisión –a expensas de si llega financiación del Gobierno- sería para un solo curso académico y afectaría al porcentaje de presencialidad de los estudiantes, que pasarían de un 40 por ciento al 30 por ciento, como otras universidades

“No pasa por tocar nada sustancial. No se cierra ningún grado, que además no tengo ninguna capacidad para hacerlo, porque es competencia del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid. No tenemos intención en absoluto de plantear una posible supresión de grados ni en Soria ni en Palencia, ni en Segovia ni en Valladolid”, ha apuntado a preguntas de los periodistas.

Largo ha subrayado que en un contexto difícil en el que se ha visto abocada la Uva, como otras universidades, por la implantación de una LOSU que no ha sido consensuada ni con las comunidades autónomas y las propias universidades y que no ha venido acompañada de financiación.

Largo Cabrerizo ha recordado que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se avisó al anterior ministro de Educación del riesgo que suponía aprobar una LOSU.

“La educación, y la superior es una parte importante en nuestro país, no tiene que están al albur de las circunstancias electorales. Tenemos que ponernos de acuerdo en una norma básica, que no se vaya a cambiar cada cuatro años porque alguien tenga una mayoría. Hay unos mínimos en los cuales tenemos que entendernos”, ha reclamado.