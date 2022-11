El instituto Machado dice no a violencia de géneor

Jueves, 24 Noviembre 2022 19:15

Como en cursos anteriores, todos los que forman parte del IES Antonio Machado manifestarán mañana viernes, 25 de noviembre, su compromiso por la igualdad y en contra de la violencia de género.

Desde hace años este compromiso se condensa en la expresión #MachadoDiceNo y se trabaja en las tutorías, en las clases y en los espacios comunes.

Este 25 de noviembre el profesorado y el alumnado junto al personal laboral del centro plasmarán su repulsa a la violencia ejercida sobre las mujeres con un rotundo NO, formado con las camisetas moradas confeccionadas con la ayuda del AMPA.

"Porque creemos firmemente en la igualdad entre las personas, sin hacer distinciones de género ni de ningún otro tipo. Porque decimos SÍ a una convivencia respetuosa, también decimos: no a las agresiones que acaban con la vida de mujeres día tras día, no a la violencia cotidiana que no mata, pero menoscaba los derechos de las mujeres y no a la discriminación que ningunea a las mujeres en diversos ámbitos de la vida: en el colegio o instituto, en el trabajo, en la familia, en la política, etc." han recalcado.

Además, alumnas de distintos cursos y niveles del centro han grabado unos poemas y textos en recuerdo de Diolimar, la mujer de 35 años asesinada en Soria el pasado junio a pocos metros del instituto. En su nombre y en el de todas las mujeres asesinadas este año 2022 se proyectará una presentación para su recuerdo.

El alumnado junto al profesorado de horario Nocturno ha confeccionado un vídeo denuncia contra la violencia sobre la mujer.

Como en anteriores ocasiones, el espacio central del Instituto que constituyen las escaleras principales se convertirá en una ventana educativa para toda la comunidad del centro. En ese singular espacio, decorado por las alumnas de los Ciclos Formativos con lemas alusivos a la violencia, se proyectarán los vídeos y las presentaciones. También se difundirán en las RRSS del instituto (Facebook, Instagram y Twitter), utilizando los hashtags #25N, #StopViolencia, #MachadoVioleta y #MachadoDiceNo.

En horario diurno, poco antes del segundo recreo, a las 12,00 horas se reunirán el profesorado y alumnado en el Patio Gerardo Diego vestidos con las camisetas moradas #MachadoDiceNo.

Allí unas alumnas leerán un manifiesto contra la violencia específica sobre las mujeres y a continuación nos haremos una foto de grupo formando un gran NO.

Las actividades continuarán en horario nocturno, durante el primer recreo, a las 16,45 horas, en la escalera principal el alumnado de los Ciclos Formativos explicará cómo han elaborado la decoración de los peldaños, y a continuación nos haremos una foto de grupo.