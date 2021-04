CARTA AL DIRECTOR/ Presunción de inocencia

Ángel Coronado reflexiona en esta carta al director sobre la presunción de inocencia en torno al Ayuntamiento capitalino y al expediente del Cerro de los Moros.

La presunción es sospecha, pero sospecha previa. Viene después de algo. Algo pasa con alguien.

¿Qué pasa? ¿Quién es?

Pues vaya pregunta. Algo huele mal en el Ayuntamiento de Soria. Todos queremos ayudarle, echarle una mano, pero no al cuello. Al cuello, a degüello, una mala mano al cuello de nuestro Ayuntamiento, al cuello de nuestro alcalde, que no la mano nuestra, señor alcalde, una mala mano al cuello, que no la nuestra. Créanos, denos al menos, en lugar de pedirlo, ese voto de confianza. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Queremos ayudarle! Esto es lo que pasa. Todos a una, pero el Comendador (Comendador, nombre antiguo que se daba a personas principales, podría valer alcaldes y regidores) no está con nosotros. Se oyen voces

¿Secuestrado?

Pues vaya pregunta que Ud. me hace. Calle y escuche (desde dentro del ayuntamiento se oyen voces. Tumulto soterrado. Agitación. Aparentemente tranquilo (porque la procesión va por dentro) nuestro alcalde se asoma al balcón y dice: "Las distintas variables, y los avances de esa tramitación, dependen del resultado de los informes técnicos y jurídicos que se están poniendo encima de la mesa.” Y acto seguido añade: "Los tiempos nos los van a marcar los pasos firmes y serios que podamos dar con informes encima de la mesa" Luego larga contra Encarnación Redondo un máster urbanístico que, con franqueza, se justifica tan solo en el estado de ansiedad en que se encuentra y sin perjuicio de que también, también Encarnación Redondo…. Entre la multitud hay varios urbanistas que quieren ayudarle. Técnicos fiscales, Inspectores de Hacienda. Pero no. Abandona el balcón sin escuchar. Todavía puede oírse un hilo de voz entrecortada que dice algo de una herencia envenenada… Y luego portazo, ventanazo. Balconazo.

Algo huele mal en el Ayuntamiento de Soria y, ahora más que nunca, nuestro alcalde necesita una buena dosis de presunción. Presunción de la buena, de inocencia.

Uno dice que desde ya la tiene, y otro dice que no, que la presunción de inocencia viene después de algo, que solo la puede tener después de lo que está pasando al tiempo de lo que nuestro alcalde dice que está pasando. Algo huele mal en el ayuntamiento de Soria y es por eso que necesita, el Ayuntamiento y su alcalde, presunta inocencia, esto es, desodorante.

Fdo: Ángel Coronado