Más de 30.000 accesos a piscinas de verano en Soria

Lunes, 01 Septiembre 2025 14:23

Las piscinas al aire libre de Soria han cerrado sus puertas en septiembre con un aumento de personas usuarias. En todo el verano ha sumado más de 30.000 accesos.

De esta forma, el San Andrés ha acumulado un total de 10.374 accesos, mientras que La Juventud ha sumado un total de 6.388 y el Castillo, la cifra de 949, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Soria.

El total, por lo tanto, es de 17.711, que se añaden a los más de 13.000 del mes de julio superando en ambos meses la franja de los 30.000.

Otro dato destacado por el Ayuntamiento se refiere a la utilización del spa de La Juventud con total de 1.119 accesos julio y 1770 en agosto.

USUARIOS MES DE AGOSTO

Castillo: 949

PISCINA 2025

San Andrés 374

Juventud 6.388

USUARIOS MES DE JULIO

Castillo: 854

PISCINA 2025