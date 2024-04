Los empleados municipales reiteran precariedad en Ayuntamiento de Soria

Jueves, 11 Abril 2024 15:43

Medio centenar de trabajadores y representantes sindicales se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Soria para reiterar la precariedad que arrastra el personal del Consistorio, gobernado por un partido que se dice socialista y obrero.

En la concentración, convocada por el Comité de Empresa y al que han asistido concejales del PP y de Vox, se ha leído un comunicado en el que se vuelve a reclamar, de entrada, el derecho que todos los trabajadores tienen desde hace año.

“Estamos para pedir que se cumpla un convenio colectivo .firmado en 2015- que esta corporación, que tiene las palabras socialista y obrero entre sus siglas, firmó. Porque no lo cumplen. Han dejado en vía muerta el diálogo social”, ha denunciado.

Además han reiterado que llevan meses esperando a que la corporación resuelva los problemas de personal que cada día son más acuciantes.

“El caos impera en el departamento de recursos humanos, porque no han sido capaces o no han querido remediarlo”, han censurado.

El nuevo asesor de la Alcaldía, que percibirá entre 43.000 a 50.000 euros anuales, todavía no se ha puesto en contacto con los representantes sindicales de los trabajadores municipales, después de varias semanas de incorporarse.

El Comité de Empresa ha denunciado la reducción progresiva de trabajadores municipales y su sustituación por empresas privadas que han ido ocupando puestos en áreas municipales y abriendo las puertas, a su juicio, a la privatización.

Vacantes y jubilaciones que no se reponen, fondo sociosanitario desaparecido. Plan de igualdad inexistente, calendarios anuales que no se presentan, resultado de estuido de riesgos psicosociales que no se soluciona son algunos de los problemas que tiene el equipo socialista de Gobierno en su debe y que los trabajadores han pedido que arregle de una vez.

El Comité de Empresa ha convocado a todos los trabajadores a manifestarse el próximo 1 de mayo por el empleo público y de calidad.

Diputación

La Diputación provincial también vive en materia de personal su momento de tensión.

La Junta de Personal, por unanimidad, ha expresado en un comunicado su disconformidad e indignación con las manifestaciones realizadas por el presidente de la Diputación, en las que responsabiliza a los trabajadores de errores y deficiencias (supuestamente) causantes de la “pérdida” de subvenciones.

En este sentido recuerda que la plantilla de la Diputación, sin modificaciones sustanciales desde hace muchos años, ha asumido en los últimos tiempos un importante incremento de trabajo, que se refleja en el montante del presupuesto gestionado, y ha señalado que los mayores incrementos realizados en el capítulo de personal ha sido para puestos de libre designación del actual equipo de Gobierno, “el más numerosos en personal liberado y de libre designación de todos los habidos con anterioridad”, además de incrementarse el número de comisiones de ocho a catorce en esta legislatura.

“Estas declaraciones resultan impropias de un representante público e injustas con los trabajadores de la Diputación, que con economía de medios y muchos obstáculos consiguen casi siempre las iniciativas, sin reclamar que en caso de éxito se les atribuya públicamente el mérito”, ha recalcado.