Nik West encabeza cartel de Enclave de Agua en Soria

Jueves, 11 Abril 2024 12:43

Enclave de Agua ha presentado su cartel para el verano con nombres propios como el de Nik West así como bandas internacionales que en muchos casos girarán en exclusiva en la capital soriana.

Francia, Canadá, Estados Unidos, música nacional y grupos sorianos compartirán distintos espacios tanto en la sesión de tarde en la pradera, en la nocturna en el escenario principal como en los conciertos vermut en el centro de la ciudad. Gloria Gonzalo, concejala de Cultura, ha dado cuenta de los nombres propios junto con Alfredo Cañas y Víctor Frutos.

La responsable municipal ha querido recordar el poso de Jesús Bárez y señalar que esta cita “fue una apuesta decidida por un tipo de festival diferente y que se ha ganado un hueco en el panorama nacional, no sólo consiguiendo atraer público de toda España sino también consiguiendo la identificación de los vecinos y vecinas con este evento ya consolidado pero que en gestación fue ideado por un valiente”.

El cartel comienza el 25 de julio en la pradera con la ya famosa Enclave Jam Session.

“Es un espacio que como sabéis está creado para obtener la participación de los músicos que manifiestan su vertiente más abierta”, han explicado los organizadores. Después llega el turno de una banda como Donny’s Black Shoes en el escenario de La Pradera para pasar al escenario principal con Dorrey Lyles, Tito Ramírez y cerrando los franceses de The Buttshakers, “que también vinieron hace unos años. Ahora la banda ha cambiado mucho, han incorporado nuevos músicos, han sacado dos discos más y creíamos que era el momento”.

El 26 de julio llega al cartel la banda de The Next Movement, de Suiza, los canadienses de The Brooks y los americanos de The Harlem Gospel Travelers, “un grupo espectacular, con una sección vocal que sorprenderá”.

La jornada del sábado incluirá las actuaciones de Red Cactus y de The Twin Souls. “Red Cactus es una de las bandas que más gustó el año pasado y vuelve por petición popular. Es una edición muy marcada por la juventud y por proyectos novedosos y con una fuerte presencia de mujeres en los puestos más importantes del cartel como es el caso de la bajista y cantante Nik West que es el plato fuerte de este año y que clausurará el sábado”, han explicado.

La página web se pondrá en marcha esta semana con toda la información práctica del festival y en los próximos días se dará a conocer el cartel de los conciertos vermut en el centro de la ciudad con seis grupos locales y cuatro de otros puntos. “El objetivo es seguir siendo fieles a la identidad del festival y, como señalaba siempre Jesús, crecer pero hacerlo ordenadamente en un paraje increíble como es el Lavadero de Lanas”, ha indicado, con un “menú lleno de música blues, de soul, del rhythm blues, de funk... de todos estos estilos que de alguna manera le dan esa identidad y esa personalidad propia al festival. Somos otra vez esa llamita viva que alumbra y a día de hoy, Enclave de Agua es el festival de música negra más importante de España”.

ENCLAVE DE AGUA

27 JULIO

NIK WEST

GREEMENTS PLAYS P-FUNK

A TRIBUTE TO THE MUSIC OF GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC

SOUTHERN AVENUE

THE TWINSOULS - RED CACTUS

/DUGUDLAK

26 JULIO

THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS

THE BROOKS

THE NEXT MOVEMENT

THE LIMBOOS • ENCLAVE JAM SESSION

PENDEJO

25 JULIO

THE BUTTSHAKERS

TITO RAMIREZ • DORREY LYLES

& MARCOS COLL

DONNY'S BLACK SHOES - ENCLAVE JAM SESSION

THE BETRAYERS DJ SET