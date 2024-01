El PP presenta demanda contra permuta "ilegal" en Los Pajaritos II

Miércoles, 10 Enero 2024 13:54

El Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Soria ha presentado la demanda sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria, celebrada en julio de 2023, en la que se decide la permuta de la parcela de la promoción de viviendas Pajaritos II.

Desde un primer momento, en el pleno de octubre de 2022, según ha explicado la portavoz popular Belén Izquierdo en rueda de prensa, las obras se encontraban más que avanzadas y la rampa de acceso al sótano situada desde la parcela en propiedad del Ayuntamiento estaba finalizada.

Además, ha recordado que la 5ª planta del edificio estaba levantada, contraviniendo todo ello la licencia otorgada.

Por ello, el equipo del Partido Popular, en primer lugar, ha puesto de manifiesto la dificultad de entender un expediente administrativo incompleto y desordenado por el cual se cede la legalidad de una parcela que, desde su inicio, no ha respetado los términos urbanísticos.

"Como resultado, Soria se ve ante una situación inaceptable tanto para los compradores de dichos pisos como para el orden urbano de la ciudad", ha resaltado.

Como resumen, el 2 de marzo de 2023 se solicita desde el Ayuntamiento al Registro de la Propiedad la expedición de tres notas simples de tres fincas para llevar a cabo una permuta entre una parcela del Ayuntamiento con otra de propiedad privada.

Un día después, el 3 de marzo de 2023, se presenta por Domus Nebrija S.L. la solicitud en la que se propone la firma de escritura pública de permuta ante notario.

La parcela que se cede por parte del Ayuntamiento tiene un uso residencial de siete viviendas, 2 destinadas a la vivienda libre y 5 en régimen de protección.

Además, este terreno se encuentra en zona de dominio publico hidráulico definido como zona de flujo preferente inundable en 50 años, esto implica la realización de un proyecto que se adecue a la situación del firme.

Dentro del expediente, en cuanto a justificación de la necesidad de adquisición de las parcelas, se cita textualmente que: la adquisición de estas parcelas está directamente encaminada a satisfacer y cumplir con la obligación de la administración publica de impulsar la rehabilitación edificación edificatoria, en este caso, por sufrir procesos de abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado.

El PP ha advertido que se puede observar que al presentarse la solicitud de permuta de Domus al Ayuntamiento, se renuncia a la construcción de esas cinco viviendas públicas.

Por todo ello, después de meses de inexactitud, se puede sacar en conclusión que la única respuesta que se encuentra por parte del Ayuntamiento son las prisas para legalizar esta situación sin cumplir la normativa, e intentar justificar lo que a priori esta mal hecho.

"En resumen, el edificio de Pajaritos II no solo no cumple la legalidad urbanista en su construcción, sino que a todo ello se une la presencia de un firme con unas determinadas características que no se han tenido en cuenta, y, además, la inexistencia de un interés público por el cual no se presentan viviendas de calidad destinadas a la protección pública", ha denunciado

Izquierdo, portavoz del Grupo Popular Municipal, ha añadido que “no nos olvidamos de las familias afectadas que han puesto, no solo su dinero a estos pisos, sino, también, la ilusión y la esperanza de su futuro. Por ello, buscamos respuestas claras que brinden la seguridad de todas estas personas que, después de más de un año, siguen a la espera de poder seguir su vida en un edificio que cumpla con todas las condiciones necesarias para poder vivir”.

Desde el Grupo Popular Municipal, tras solicitar una comisión extraordinaria de urbanismo y no obtener respuesta, se ha exigido al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria que presente los motivos por los que no se está teniendo en cuenta la situación actual de Pajaritos II.

Además, ha lamentado que no se encuentra una jefatura visible que resuelva las solicitudes que, durante meses, siguen espera y que aportarían a Soria capital la oportunidad de obtener más viviendas y nuevos puestos de trabajo que mejorarían la economía y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.