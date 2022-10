El PP pide derribo de planta de más en Los Pajaritos II

Martes, 25 Octubre 2022 10:45

El PP en el Ayuntamiento de Soria ha pedido el derribo urgente de la planta de más ejecutada en la promoción de Los Pajaritos II, por no contar licencia para ello.

El concejal del Grupo Popular, Ignacio Soria, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para informar del expediente urbanístico de Los Pajaritos II, que provocó su retirada del orden del día del último pleno municipal.

Soria ha asegurado a los periodistas que el asunto es bastante grave y ha pedido que de forma urgente se proceda al derribo de la quinta plaza, construida de forma ilegal.

El concejal ha denunciado que las obras siguen sin ser paralizadas por el Ayuntamiento de Soria y su equipo socialista de Gobierno y las obras siguen en marcha.

"Si una persona sin licencia se le ocurre iniciar sus obras en su vivienda, el Ayuntamiento inicia un procedimiento sancionador. No es entendible que el Ayuntamiento no haya paralizado las ayudas para depurar las responsabilidades. No entendemos que el concejal de Urbanismo no haya paralizado las obras" ha denunciado.

Para Soria, la única solución es el derribo inmediato, previa apertura de un expediente.

"Hay que lanzar a la ciudadanía que las cosas en materia urbanística hay que hacerlas en orden a la ley", ha apuntado.

En la licencia otorgada por el Ayuntamiento se le da permiso para 43 vivienda y en modificación puntual que se nos intenta colar por la puerta de atrás, figuran 23 viviendas más.

Soria ha señalado que el Ayuntamiento no ha convocado a una comisión informativa urgente para explicar "qué narices ha ocurrido con este tema y por qué continúan las obras en ese edificio".

"Algo huele muy mal en la concejalía de Urbanismo de Luis Rey, ha asegurado.

Si cada vivienda de más, se vende a 150.000 euros, el importe global sería de casi 3,5 millones de euros.

El Ayuntamiento, en mayo de este año, ya era consciente que se estaba construyendo una planta de más, por lo que Soria se ha preguntado por qué no ha abierto expediente en estos meses.