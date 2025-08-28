Ayuntamiento y CESEFOR presentan proyecto en convocatoria europea para reducir impacto climático en Soria

Jueves, 28 Agosto 2025 11:16

El Ayuntamiento de Soria, como entidad coordinadora, y la Fundación Cesefor, como socio, han presentado conjuntamente la propuesta titulada “Stepping Up: Boosting Soria’s Climate Resilience for Europe” a la segunda convocatoria del programa Pathways2Resilience (P2R).

La propuesta SUBE aplica enfoques de innovación sistémica para codesarrollar la Estrategia de Resiliencia Climática y el Plan de Acción de Soria, reforzando la capacidad local de adaptación y generando modelos transferibles para ciudades europeas de tamaño medio.

La convocatoria P2R forma parte de la Misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea y tiene como objetivo apoyar a regiones y comunidades en el desarrollo de estrategias de resiliencia, planes de acción y planes de inversión, combinando apoyo financiero (hasta 210.000 €) y no financiero (mentoría, formación y acceso a redes europeas).

Este acompañamiento busca acelerar la preparación de territorios frente a los impactos climáticos, promoviendo una transición justa, participativa y coherente con los marcos europeos.

Con esta iniciativa, ambas entidades consolidan el compromiso con la resiliencia urbana y con la alineación de Soria a las agendas climáticas europeas.

Esta es la segunda convocatoria cerrada el pasado 20 de agosto.

Se seleccionarán 61 nuevos subbeneficiarios para la cartera P2R, recibiendo apoyo de (hasta) 210.000 €, junto con un programa de desarrollo de capacidades sobre los marcos P2R para un total de 18 meses de soporte.

Pathways2Resilience seleccionará a los solicitantes en función de su vulnerabilidad y diversidad alcanzar una cartera representativa de 100 regiones europeas que trabajan por el clima adaptación en cada uno de sus contextos únicos.