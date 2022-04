TRIBUNA / El enfado de Asaja

Lunes, 04 Abril 2022 07:00

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión, al hilo del enfado reconocido por Asaja sobre las sanciones a las zonas vulnerables, en el sector agrario, las buenas prácticas agrarias, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los fabricantes de abonos.

Del verbo yacer. Yazco perplejo. Lo siento. No puedo presumirte inocente si no te sospecho culpable. No puedo presumirte culpable si no te sospecho inocente. Frase capicúa. A veces ocurre. Sujeto y predicado se intercambian los papeles y aquí no ha pasado nada. Cuando encuentro una la cojo y me la llevo al laboratorio. La investigo. Lo recomiendo. Siempre arroja luz aunque a veces resiste. Me ocurre que yazco perplejo. Doy fe de que me ocurre eso. La presunción y la sospecha se hacen el amor y se declaran la guerra de forma indistinta y en la misma cama. Ya he terminado. Lo que resta ya es otra cosa. Cito. Cito citas. Zona Vulnerable, El Enfado, Los Nitratos, La Sangre Humana, Las Sanciones, El Oxígeno, Todo Con Mayúsculas, Conejillos De Indias, Transitoriedad, El Veneno, Otra Vez La Sangre Humana, Los Nitratos, Los Nitratos, Y Los Nitratos.

Todo con minúsculas ahora. fuentecantos, almazán, el campillo de buitrago, otros pueblecitos de nada, gómara, todo con minúsculas para llamar atención, señoría, que no queremos otra cosa que llamar atención, que nos mueve llamar su atención, señoría, doña teresa, súbase al tractor, llévese un taburete, doña teresa, que hoy día los tractores para subirse son como camiones, que tengo en mi casa un despachito y no puedo no paso de cuatro letras del manual de las buenas prácticas agrarias que me lo han descargado de la red yo diría que menuda carga y ya les dejo que no puedo ya ni con las comas todo con minúscula y solo punto final.

Recupero la ortografía. Me gustaría sentarme con usted, Doña Teresa. Ayudarle a redactar ya de una vez la Orden que acabe regulando, que es gerundio, el Real Decreto 5/2020 de 25 de junio, ya está bien, que va para dos años y algo más, porque su anexo de buenas prácticas agrarias, perdone que le diga, le tiene a nuestros campos en vilo y bien podría tener unos cuantos miles de páginas menos. Lo he descargado de la web y por eso lo sé. Se podrían haber ganado ahí dos o tres meses o más, con lo que ya llevamos esperando lo dicho: dos años y algo más en lugar de dos años y algo menos.

No lo puedo remediar. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que un domingo, el templo repleto de fieles, llega la comunión. Al sacerdote oficiante se le va la olla mientras eleva la hostia al cielo. A todo esto los fieles con la lengua fuera, pero no corriendo sino esperando (“Todo el sector en Castilla y León está pendiente de que se publique la Orden” nos dice El Mirón a 31 de marzo de 2022). Por eso digo que me gustaría ayudarle a redactar esa Orden estableciendo el programa de actuación, y de paso abreviar ese texto de las buenas prácticas agrarias. Lo he leído. Estoy abrumado. Por eso decía lo del tractor y lo del taburete. Doña Teresa, he leído también que Asaja se enfada por sanciones a zonas vulnerables. Lo digo por usted, señora Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lo de la Transición Ecológica, dicho sea con todos los respetos, no significa tener la transitoriedad como si la transitoriedad fuese la Transición Ecológica o de la clase que fuere, por más que nuestra estancia en este mundo pueda ser transitoria o lo sea de verdad, cosa que por otra parte me sospecho.

Rectifico. Yo diría simplemente que cuidadito con los nitratos. O ni eso. A los jóvenes agricultores y ganaderos ni eso. Cuidadito con los nitratos a los que fabrican el abono con esos venenos. A esos sí. A esos, a esos. Tentado estoy de recordarle, señora ministra del ramo, que no decirles a los fabricantes de los abonos que cuidadito con los nitratos es como no decirle nada al restaurante que sirve la comida con veneno para decírselo, en cambio, al muerto de hambre que se sienta en una mesa, pide la carta, y viendo lo baratito de las croquetas se mete entre pecho y espalda docena y media. Y si no se lo digo es porque ya lo sé. Poner ejemplitos es fácil.

No me gustaría, señora ministra, que lo pensase, porque acertaría usted de lleno cuando lo que deseo, por otra parte, no es otra cosa que bingo para usted, Doña Teresa. Yo que usted a los fabricantes de los abonos, o a los que a los fabricantes de los abonos venden el veneno porque lo fabrican, o yo qué sé, que por este camino llego hasta otro ministerio, Doña Teresa, Doña Teresa. Que llego hasta los que pagamos los impuestos, Señor Ministro de Agricultura, señor Presidente del Gobierno, señor Jefe del Estado, señores de Asaja. Que llego hasta yo mismo, que los pago, que acaban de abrirse los plazos para el IRPF y ando tras los papeles, como todo el mundo, qué remedio. Solo yazco.

Fdo: Ángel Coronado