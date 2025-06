Soria ¡Ya! defiende medidas para reducir "elevada" siniestralidad por fauna silvestre en CL-116

Martes, 17 Junio 2025 11:52

Soria ¡YA! defenderá mañana, miércoles 18 de junio, en la Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley centrada en reducir la elevada siniestralidad provocada por fauna silvestre en la carretera autonómica CL-116, que discurre entre El Burgo de Osma y el límite con Aragón.

Esta iniciativa es la primera de una serie de propuestas que la plataforma llevará a las Cortes con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la red de carreteras dependiente de la Junta de Castilla y León.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre 2019 y 2023 se produjeron en la CL-116 un total de 693 accidentes causados por fauna silvestre.

Sólo en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos (PK) 0 y 25 se acumularon más de 200 siniestros, con especial incidencia en los PK 20–25 (76 accidentes), PK 15–20 (71) y PK 0–5 (57).

Para Soria ¡YA! se trata de cifras preocupantes que «exigen una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Junta».

Soria ¡YA! propone una intervención integral y prioritaria en estos tramos mediante la instalación de señalización inteligente basada en inteligencia artificial y sensores térmicos, capaces de detectar en tiempo real la presencia de animales y alertar a los conductores.

La proposición también contempla medidas físicas complementarias, como vallados cinegéticos o pasos de fauna, en aquellos tramos donde sea técnica y ambientalmente viable.

Además, la plataforma recuerda que la peligrosidad de la red autonómica en la provincia no se limita a la CL-116. De hecho, el tramo 9,8–14,8 de la carretera SO-100 fue, entre 2016 y 2021, el cuarto tramo con más accidentes por animales en vías interurbanas de toda España, según datos de la propia DGT.

"No estamos ante una serie de hechos aislados, sino ante un problema estructural que afecta a muchas de nuestras carreteras", señalan desde Soria ¡YA!.

Pese a que la Junta ha impulsado un programa piloto de señalización inteligente, que incluye la instalación de 30 señales en 11 tramos de la red autonómica, uno de ellos en la SO-920, desde noviembre de 2023 no se ha colocado ninguna nueva señal, a pesar de la gravedad de los datos y de que ya se dispone de tecnología testada

"La Junta de Castilla y León no puede seguir demorando una actuación que afecta directamente a la seguridad de las personas que circulan por nuestras carreteras. En otros territorios, como Navarra o Girona, ya han demostrado que estas tecnologías funcionan, con reducciones de accidentes de hasta el 70%. Castilla y León no puede quedarse atrás, y Soria no puede seguir siendo ignorada", reclaman.

Con esta propuesta, Soria ¡YA! reafirma su compromiso con una mejora real de las infraestructuras autonómicas de la provincia y exige a la Junta una planificación rigurosa y una conservación continuada que priorice la prevención en los tramos con mayor riesgo en las carreteras de su competencia