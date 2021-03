Se intensifican controles de movilidad en la provincia

Viernes, 26 Marzo 2021 15:00

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de cara a la Semana Santa, para evitar la propagación del coronavirus Covid 19.

"Esta provincia, esta comunidad autónoma, sigue en nivel de alerta 4 por la crisis sanitaria del coronavirus así que la mejor recomendación que puedo hacer es que permanezcamos en casa y reduzcamos la movilidad al máximo”, ha señalado.

Latorre ha insistido en que "no es recomendable todavía planificar trayectos de largo recorrido".

En este mismo sentido, la vigilancia que planifica la Dirección General de Tráfico (DGT) para la Semana Santa se centrará especialmente en los viajes cortos.

En la reunión semanal de coordinación que ha mantenido esta mañana el subdelegado con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Honorio Pérez, y con el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés Velarde, se han organizado los dispositivos especiales de control del cierre perimetral de la comunidad autónoma en los límites de la provincia de Soria en atención a lo dispuesto por la autoridad sanitaria, que es aquí la Junta de Castilla y León, para frenar la expansión del coronavirus.

La intensificación de los controles desde hoy mismo, tienen como objetivo velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para la Semana Santa tanto por carretera como en la vía pública.

Habrá ocho puntos fijos con controles aleatorios móviles que vigilarán que se cumplan todas las medidas sanitarias pero especialmente el cierre perimetral. Se evitará que accedan a Soria personas de otras comunidades autónomas que no tengan un motivo justificado y acreditado documentalmente.

Los dispositivos se centrarán, en el caso de la Policía Nacional, en las principales vías de entrada y salida a la ciudad de Soria, en las estaciones de autobús y ferrocarril y en lugares que habitualmente tienen afluencia turística.

Por su parte, la Guardia Civil realizará controles en entradas y salidas de municipios, con especial atención en las carreteras que unen Soria con otras comunidades autónomas limítrofes como Aragón, La Rioja o Castilla-La Mancha y muy próximas, como Navarra. A

lgunas de estas vías son las que utilizan habitualmente las personas que se desplazan hasta nuestra provincia desde Madrid o desde el País Vasco.

Latorre ha hecho especial hincapié en que no se puede viajar a segundas residencias en Semana Santa y ha apelado al “sentido común de la ciudadanía. A estas alturas todos sabemos lo que debemos y no debemos hacer. Creo que esto debe movernos a conductas todavía más estrictas y restrictivas que prevalezcan sobre lo que podemos y no podemos hacer”.