Marlaska: "La Guardia Civil es fundamental para fijar población"

Viernes, 27 Mayo 2022 13:23

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este viernes, durante la visita a las obras del futuro cuartel de la Guardia Civil en San Esteban de Gormaz (Soria), la importancia de la implantación territorial de la Guardia Civil para fijar población en la España rural y contribuir a su desarrollo económico.

“Puestos como el de San Esteban de Gormaz son el pilar esencial para garantizar la seguridad que requiere el desarrollo económico y social en un territorio con unas condiciones difíciles por la despoblación progresiva que padece desde hace décadas”, ha manifestado el ministro en su alocución en la localidad ribereña.

Grande-Marlaska ha subrayado que el desarrollo de la España vaciada es una de las prioridades del Gobierno, plasmada en la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, “en la que el Ministerio del Interior participa activamente, sobre todo, de la mano de la Guardia Civil”.

Además ha recalcado que todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan, tienen derecho a ejercitar todos los derechos en plenitud.

"Siempre vengo a Soria con un espíritu distinto, que me da energía y me hace ver lo mucho que tenemos y debemos hacer. La delegada del Gobierno me cogió un día de la solapa, con todo el cariño, y me llevó a Berlanga de Duero al poco de asumir la responsabilidad del Ministerio del Interior. Y fue un elemento determinante para poder comprobar in situ la realidad que teníamos que afrontar y lo que había que hacer", ha recordado.

Grande Marlaska ha asegurado que no se han quedado contentos con los 600 millones contemplados en el Plan de Infraestructuras y en diciembre del año pasado han firmado, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, un plan de 400 millones para invertir en eficacia y eficiencia energética en todos los acuartelamientos, con más de 12 millones de inversión en Soria.

"Es muy importante ver una patrulla de la Guardia Civil en el medio rural, porque genera seguridad", ha recalcado.

El ministro ha mencionado el Plan de Acción frente al Reto Demográfico de la Guardia Civil y ha repasado algunas de las medidas implantadas, como los equipos ROCA, especializados en robos en explotaciones agrícolas y ganaderas; los equipos Arroba, dedicados a la lucha contra la ciberdelincuencia; y los equipos VioGén, para combatir la violencia de género en el medio rural.

El ministro del Interior ha estado acompañado en la visita por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo; y la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera.

Las obras del futuro cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz, incluidas en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025, comenzaron el pasado 17 de marzo y disponen de un presupuesto de 1,8 millones de euros.

El diseño se ha adaptado a los criterios establecidos para obtener la categoría de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN) y la construcción cuidará todos los factores relativos al ahorro de energía, de agua, calidad del ambiente interior, materiales sostenibles, gestión de residuos, conservación y mejora del entorno, movilidad sostenible y accesibilidad.

En el cuartel de San Esteban de Gormaz están destinados ocho efectivos que garantizan la seguridad del municipio, con una población de más de 3.000 personas y una extensión territorial de 406 kilómetros cuadrados que incluye dieciocho pedanías.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, ha subrayado la apuesta del Gobierno en inversiones para mejorar los edificios utilizados por la Fuerzas de Seguridad en la provincia, a través de fondos propios y europeos.