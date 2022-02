Geoportal europeo sobre tierras marginales

Lunes, 14 Febrero 2022 13:49

Cesefor desarrolla un geoportal europeo que cartografía y supervisa las tierras marginales y cuantifica su capacidad de secuestro de carbono.

Durante los tres últimos años Cesefor ha participado en el proyecto MAIL, una iniciativa financiada bajo el programa Horizon 2020, cuya denominación completa responde a una definición global de sus pretensiones: la identificación de tierras marginales en Europa y fortalecimiento de su potencial para contribuir a la absorción de CO 2 (en inglés, Identifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO 2 sequestration strategy).

En el marco de esta iniciativa, llevada a cabo por un consorcio compuesto por seis entidades, Cesefor ha liderado el grupo de trabajo sobre el estudio de casos piloto, que tenía como objetivo la implementación de metodologías, técnicas y algoritmos desarrollados en el seno del proyecto, y testarlos en las zonas pilotos ante condiciones reales.

Los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico se han plasmado en dos grandes resultados relacionados con el papel de Cesefor en el proyecto MAIL.

Por un lado, el geoportal en el que se recogen todos los territorios identificados como “tierrras marginales” (de acuerdo al concepto y parámetros establecidos por el proyecto), clasificados según su potencial de absorción mediante teledetección, y que permite proponer acciones que incrementen ese potencial.

Esta herramienta, desarrollada con el soporte de Google Earth Engine para propiciar mayor implantación y difusión, está disponible en Geoportal | Marginal Lands.

El uso de este servicio de Google ha permitido además utilizar su catálogo de datos y su poder de computación para realizar análisis espaciales.

Por otro lado, con el propósito de transferir el conocimiento alcanzado, sus principales hallazgos se difundirán a través de una formación online que dará comienzo el 15 de febrero.

Se trata del curso MOOC 'Gestión de tierras marginales y estimación de la retención de carbono mediante teledetección y SIG' (Management of Marginal Lands and Carbon Sequestration estimation through Remote Sensing and GIS), que cuenta en su staff de profesorado con el técnico de Cesefor Fernando Bezares, ingeniero ambiental especializado en sistemas de información geográfica aplicados al sector forestal.

Con la participación en este proyecto europeo, Cesefor ha tenido la oportunidad de abordar el desarrollo o la coordinación de ciertos contenidos técnicos, como la revisión bibliográfica sobre el concepto de tierras marginales hasta la fecha; obtener información sobre las metodologías existentes para cuantificar el almacenamiento de carbono, y validar y ajustar estos modelos a las necesidades del proyecto MAIL; identificar y desarrollar indicadores que ayuden a la estimación del almacenamiento actual de carbono y del carbono almacenado en un estado de equilibrio dinámico (estado de saturación) para las áreas marginales; inventariar y cuantificar los potenciales productos forestales en estas áreas y calcular del carbono almacenado en los productos derivados; y estudiar la capacidad y oportunidad del mercado voluntario de carbono como un elemento de sostenibilidad en proyectos de forestación.

Intercambio de personal investigador y técnico

Junto a Cesefor, han formado parte del consorcio de este proyecto la Universidad de Tesalónica (que ha coordinado MAIL); la Universidad Politécnica de Valencia; la consultora griega HOMEOTECH; la firma alemana IABG MBH, experta en servicios geoespaciales y de observación terrestres; y el Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias (CBK PAN).