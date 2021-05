El PSOE reclama más agilidad en A.T.I.

Miércoles, 05 Mayo 2021 13:51

El Grupo de Diputados Socialista ha reclamado más agilidad con la tramitación del ATI reiterando su apoyo al desarrollo de este proyecto pero se ha mostrado “preocupado porque vamos tarde, especialmente en la compra de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista” según su portavoz Luis Rey.

Desde noviembre se está tramitando la adquisición de terrenos y “hemos conseguido ahora que se adquieran por fin las dos primeras fincas pero ya preguntamos en una comisión si no va a haber acuerdos, expropiaciones, declaraciones de interés o actuaciones de este tipo, vamos a ir muy tarde y creo que las cosas no están avanzando pese a que otras vamos un ritmo muy considerable en esta parte van mal”, ha subrayado Rey en rueda de prensa.

En este sentido Rey ha detallado que “se está gestionando mal porque se han pagado por dos fincas 111.000 euros cuando la tasación que establece la propia comunidad autónoma de estas fincas es de 42.000 euros. Hemos duplicado el valor de la finca de acuerdo con las tasaciones de la Junta de Castilla y León en el caso de la más pequeña hemos pagado casi 36.000 euros cuando están tasadas en 18.000 euros y se abonarán 75.000 euros por la otra cuando están tasadas en 25.000 euros. Es dinero público y por tanto hay que hacerlo con trasparencia y con claridad y a ser posible en términos económicos razonables, no vale todo”

En cuanto a las ayudas que ha concedido la Diputación a las empresas y a los autónomos, Rey ha vuelto a insistir que son un “fracaso”.

El portavoz recuerda que “SR Serrano dijo que si no estaban adjudicadas en septiembre del año pasado serían un fracaso y acaban de terminar de concederlas “.

De los 6 millones que se reservaron solo se han ejecutado 1,6 millones y en las manifestaciones que se hacen en los medios de comunicación “se vende con orgullo, esto es una ridiculez.

A ello se suma que el equipo de gobierno han cometido un grave error porque no se pueden cambiar las reglas del juego de las convocatorias y retirar ahora la obligación del mantenimiento del empleo.

“Es un insulto a los trabajadores de esta provincia, si se sacan unas bases y las empresas muy necesitadas, la solución después de haber fracasado ni siquiera una tercera parte de los fondos, la solución no es retirar obligaciones que estaban prestablecidas para que las empresas concurrieran”, ha subrayado.

El PSOE ha denunciado que se ha hecho por la puerta de atrás, sin convocar comisiones y sin contar con el grupo mayoritario en la diputación y a través de una junta de gobierno y “a escondidas”.



Despoblación

El Portavoz Socialista también se ha referido a las declaraciones del presidente de la Diputación sobre la despoblación de los últimos días. En ellas textualmente decía que “temía partidismo en el reparto de los fondos de despoblación”.

Según Rey, “Este señor a veces, creo que no sabe lo que dice y coge la prensa de León donde dice que se va a hacer un plan piloto extra contra la despoblación porque la Junta eligió Palencia, que se va a hacer uno más y dice que se hace partidismo, al parecer la Junta es quien había consensuado, se lo tiene que hacer mirar la obsesión con el gobierno de España y sobre todo con el PSOE”

“Cuando gobernó el PP en este país, no se pusieron encima de las mesa 5.000 millones para combatir el reto demográfico, fueron incapaces ni siquiera de aprobar un plan”

En su argumentación los socialistas añaden que el actual gobierno de España ha anunciado como uno de los ejes trasversales de su política es combatir el reto demográfico, “me gustaría saber dónde estaba el Sr Serrano entonces cuando gobernaba el PP debería estar escondido debajo de una baldosa porque ya era cargo público”

A ello se suma que se ha aprobado en Europa, la asignación de un 5 % de los fondos FEDER para territorios despoblados como Soria con criterios de discriminación positiva, “recordando que en los Fondos de Compensación Interterritorial que reparte la Junta de Castila y león no tiene un criterio de no corrección de desequilibrios territoriales son miserables para esta provincia”.

Rey también ha puesto en valor que el Gobierno de España acaba de aprobar un dictamen para dotar ayudas de funcionamiento para empresas de provincias como Soria con población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, esto no estaba aprobado antes, “ha sido con un gobierno socialista”

Por último, también cabe recordar que el Consejo de Ministros celebrado en La Rioja en el que se habló de manera monográfica del reto demográfico, “de todos los acuerdos, el único que contemplaba una nominación expresa a un territorio fue Soria con el centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social, con una inversión de 50 millones de euros, está en marcha y lleva buen ritmo y esto no se puede ocultar e intentar dar lecciones al partido socialista, que se ponga a trabajar”.