Diputación apoya el trabajo de "Invest in Soria"

Jueves, 20 Mayo 2021 12:58

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, Santiago Aparicio, han rubricado este jueves el convenio para seguir impulsando la labor que lleva a cabo el programa denominado Invest in Soria, enfocado a captar empresas.



El convenio, según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, está incluido en el Plan Soria ya que que tienen objetivos similares como son el fomento de la creación de empresas y el emprendimiento, partiendo de la convicción de que la iniciativa privada es quién debe liderar la dinamización económica y la creación de empleo, contando para ello con los poderes públicos.



Serrano ha destacado que tanto el Plan Soria como Invest in Soria buscan promocionar la provincia de Soria como un territorio atractivo para la inversión productiva, tanto para implantar nuevas empresas como para el crecimiento de las ya existentes, y también para el desarrollo de proyectos innovadores.

Diputación provincial, con la firma de este convenio, dotado con 100.000 euros, pretende seguir dando continuidad a este programa que durante dos años contó con el respaldo de la Junta de Castilla y León, que dentro del Plan Soria, fue financiado a través del ICE con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras a la provincia, bajo el paraguas de la marca "Invest in Soria".



Por su parte, Santiago Aparicio ha subrayado que el posicionamiento y trabajo de Invest in Soria se verá favorecido por el tratamiento fiscal diferenciado reconocido por Europa para Soria, Cuenca y Teruel, que bonifica un 20 por ciento los gastos de funcionamiento de las empresas implantadas en estas provincias, las más despobladas de España.

"Sabíamos que podía hacerse y lo hemos conseguido, a pesar de las numerosas pegas que en el recorrido se nos puso de manifiesto" ha manifestado Aparicio, quien espera que el Gobierno de España lo ponga en marcha de inmediato, para poder hablar de un antes y un después en la provincia. El compromiso de FOES es trabajar para que Invest in Soria sea una pieza clave del motor para la generación de empleo, el crecimiento económico y la dinamización demográfica en nuestra provincia.

Aparicio ha señalado que el proyecto "Invest in Soria" ha generado 80 puestos de trabajo en la provincia desde su puesta en marcha en 2008, con la implantación de E-Collagena, en Ágreda, Magperso, en Matalebreras, Elecnor y Lodisna, en Soria, y una empresa textil en Soria.

Además ha avanzado que están encauzados otros tres proyectos (manantial de Matamala, Distely en Almazán y otra empresa tecnológica) para su implantación en la provincia.