Casi 70.000 dosis de vacuna administradas en Soria

Lunes, 31 Mayo 2021 15:43

La Junta de Castilla y León ha administrado casi 70.000 dosis de la vacuna contra la Covid 19 en la provincia, desde que comenzó la vacunación.

De las 69.851 vacunas administradas hasta ayer, han recibido ya la pauta completa (dos dosis) 28.903 personas y 42.034 la primera dosis, según ha detallado la Junta.

En cuanto a la cobertura de vacunación sobre la población total de la provincia, es de un 47 por ciento con primera dosis (43 % es la media de Castilla y León) y un 32 por ciento con la pauta completa (27 % en Castilla y León).

Si referimos esta cobertura poblacional a personas con 16 o más años, en Soria asciende al 53 por ciento con primera dosis (49 % en Castilla y León) y al 37 % con pauta completa (31 % en la Comunidad).

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, en colaboración con el Servicio Territorial de Sanidad, mantiene todo el operativo de vacunación en la provincia con los distintos sueros, condicionado por el número y el tipo de vacunas disponibles y de las directrices que puedan provenir del Consejo Interterritorial o la Consejería de Sanidad.

Durante esta semana el operativo de vacunación se centra, en todo el ámbito provincial, y en la medida que lo posibilita la disponibilidad de sueros, en la vacunación con primeras y segundas dosis del Grupo 9 de la ‘Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España’ (Actualización 7): personas de entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971).

Además, se mantiene la estrategia iniciada el pasado fin de semana de vacunar con segundas dosis a menores de 60 años de aquellos colectivos que recibieron primera dosis de AstraZeneca, esencialmente los grupos 3B y 3C (personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad por no considerarse de primera línea, estudiantes en prácticas clínicas, ayuda a domicilio, centros de menores, colectivos como fisioterapeutas, farmacéuticos, protésicos dentales, logopedas, etc.) y, posteriormente, el Grupo 6 (colectivos con una función esencial para la sociedad: Guardia Civil, Policía Nacional y Local, bomberos, Emergencias, docentes, etc.).

De estos colectivos, hoy se van a inocular 220 dosis a pacientes que han elegido segunda dosis de AstraZeneca (durante el fin de semana se han puesto otras 220) y mañana 90 que se han decidido por Pfizer como segunda dosis.