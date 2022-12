TRIBUNA / Nunca jamás marchatrás

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la instalación de Fuentealbilla (Albacete), pueblo del futbolista Andrés Iniesta, de una planta de biogás, como la que está en marcha en Ólvega.

Soy cabezorro y no me gusta darla marchatrás. Lo mío es el viento en popa y a toda vela, superdirecta, y que Dios nos la dé y San Pedro nos la bendiga.

Leo en la prensa lo del pueblo del superiniesta, el superANDRÉSINIESTA, el superjugador superfamoso del supergol, y por unos segundos me vi renegando de AlpARTEgata, de superalpARTEgata, porque parece ser que una pandilla de golfos superapandadores pretende tirar a la basura a Fuentealbilla (Albacete), patria chica del supergoleador citado, instalando en tan ilustre lugar una planta de biogás, esto es, un vertedero de purines.

“Nos traen las macrogranjas, nos dejan los residuos y se llevan el biogás", afirma Rodrigalvarez, responsable de medios de la plataforma Stop Planta ¿Bio?-Gas, . (Público, 10/12/2022)

Por unos segundos, como a Tin Tin, va y se me enciende una bombilla en la cabeza que de forma inmediata repercute en Milú y hace que ladre. Acto seguido apago la bombilla y le digo a Milú que se calle. Respondo de AlpARTEgata y respondo de AlpARTEgata.

Quieras que no la bombilla se vuelve a encender y hace que ladre Milú. Apago de nuevo y me voy derecho a la consulta del doctor Tornasol. O mejor dicho, cojo el IPad y le llamo. No contesta. Anda por estos días como loco detrás de La Castafiore.

Urge tomar una decisión y vuelvo en contra de la bombilla de nuevo en llamas. Apago. A Milú le soborno con un hueso patanegra y repito: respondo de AlpARTEgata. Me voy derecho al supergoleador superANDRÉSINIESTA. No está. Urge apagar la bombilla, de nuevo en llamas. Milú ya no ladra, ruge. Salimos corriendo con la viñeta ennegrecida por el humo, intoxicados. Reduzco a Milú y me pongo la mascarilla, gracias a lo cual establezco contacto con AlpARTEgata, o mejor dicho, llegamos al mismo AlpARTEgata que nos recibe de puertas abiertas.

Y no sigo. Me remito al Mirón de hace unos días (El Mirón, 03/12/2022) en el que relato el tiempo y la forma en que un problema en todo idéntico al de Fuentealbilla, localizado por entonces en Ólvega (Soria), se pudo resolver de un plumazo.

Estoy tranquilo. Espero que todo salga bien. Solo noto, y eso tan solo de vez en cuando, una especie de cosquilleo entre los dedos de los pies, como si una hormiga diminuta corretease por esas regiones extremas del cuerpo humano como son los valles que se configuran entre los dedos, y más tratándose, como se trata, de los dedos de los pies.

Pero estoy tranquilo. Solo que Milú no deja de ladrar. Para tan solo para comer un poco, poco, (ha perdido el apetito) y para echarse una cabezadita, y eso tan solo de vez en cuando (ha perdido el sueño, aunque ladra, solo a veces, ladra en sueños también).

Por otra parte la bombilla no se apaga. Lo achaco a las tretas energéticas de siempre y paso palabra, que más vale así.

Y es que las pinturas de AlpARTEgata me tienen entregado. Les dejo por ahora a ustedes. Veo venir de lejos a alguien que se me antoja ser el señor Rodrigálvarez, responsable de medios de la plataforma Stop Planta ¿Bio?-Gas de Fuentealbilla. Parece furioso. De ser así, espero verter sobre su ánimo el bálsamo, el mismo bálsamo que AlpARTEgata vertiera un día sobre mí, días atrás. Fuentealbilla hoy, como sucediese con Ólvega ayer, apenas ayer, brillará mañana como lo hace ahora mismo nuestra querida Ólvega, que parece no enterarse de lo que se la viene encima, AlpARTEgata mediante. ¡Qué pinturas señores, qué pinturas!

Solo añoro en ellas el rostro insigne de algún preclaro hijo de la muy leal villa de Ólvega, que bien sabrá escoger. Al señor Rodrigálvarez diré que no se le ocurra reproducir en esas futuras pinturas el rostro del insigne goleador. Que no es ésta una cuestión de goles, que nadie quiere meter goles ni en Ólvega ni en la patria chica de superANDRÉSINIESTA, que no, que no, señor Rodrigálvarez.

Señor Rodrigálvarez, le diré, hable usted, por favor, con AlpARTEgata. Y ahora ya, señoras y señoros, les dejo. El señor Rodrigálvarez ha llegado.

¡Milú! ¡Cállate! ¡Milú! ¡Milú! (Señor Hergé, tome nota (es a mí a quien le ladra). ¡Que soy Tin Tin, señor Hergé!)

Fdo: Ángel Coronado