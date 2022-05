TRIBUNA / ¡Con un par de gafas!

Lunes, 16 Mayo 2022 07:29

Ángel Coronado reflexiona con ironía en este artículo de opinión sobre las declaraciones de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que en su visita a la Feria de Muestras de Almazán, dejo en manos de la Junta el expediente del proyecto de macrovaquería de Noviercas.

TRIBUNA / ¡Con un par de gafas!

Adoro el acróstilo, la metamorfosis que sufre hasta el acrónimo. Y es que los textos de Kafka me fascinan. En su relato “La Metamorfosis”, un acróstilo como ese cualquiera (Gregorio), sufre una metamorfosis del que sale un insecto, un acrónimo. Hoy en día tenemos que atender a tantas cosas que, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, veintisiete letras seguidas, nos referimos con sólo tres o cuatro: EEUU, USA. Ahorro de tiempo y dinero.

Gregorio Samsa quiere levantarse de la cama pero no puede. Vuelto de espaldas y ya coleóptero, patalea en vano como un escarabajo, nombre vulgar con el que nos referimos a los coleópteros. ¡Qué diferencia con la mosca, frotándose las dos patitas delanteras tan a gusto.

La CHD (acrónimo de la Confederación Hidrográfica del Duero) patalea hoy como Gregorio. O tan contenta como la mosca. En el artículo del Mirón de Soria del 14 de Mayo de 2022, y bajo el título de “La CHD deja la macrovaquería en manos de la Junta” se aprecia cómo patalea, pero no de rabia. De los coleópteros se sabe mucho, pero acerca de si sienten rabia o miedo, desamparo, desesperación o incluso placer, cosquillitas, imposible desechar la tesis hedonista del placer. Gregorio estaba horrorizado, pero La CHD parece satisfecha. Con un par de gafas. Yo estoy perplejo. Entre la CHD y la del Ebro. Y yo, que pensaba que buena con la otra, la del Ebro, la del Val, esa, la de la leche… Por cierto, eso de la leche, tan cerca de Distiller, yo me lo llevaría, lo de la leche a Distiller en lugar de dárselo al pobre Val, que menos mal que la depuradora de Ágreda, la de las tres culturas y la de la boda, que ahora me entero que a Soria solo le ha tocado una boda en más de mil año de historia, una real, una boda real, mil entre cincuenta (provincias) tocamos a veinte. A Soria, (¡ya!), le tocan diecinueve bodas más, y nanay del Paraguay. Pero ahí tenemos a la CHD con un par de gafas. De lo de la leche a Distiller doscientos metros no más. Un ahorro brutal. Riesgo 0,0, y ya con eso a la depuradora rota, la de las tres culturas con toda la mermelada. C.H.D contra C.H.E.

Explíquese

Señoría, eso es justamente lo que estoy haciendo. Y con su venia prosigo. Y proseguí no sabiendo, como dijese Séneca en su día, lo que alguien dijo que decía el sabio hispanorromano en su bañera de agua tibia al emisario de Nerón: Señoría, no sé si costarme las venas o dejármelas crecer, porque por una parte, C.D. (la señora Cristina Danés – con un par de gafas, ¡pero qué gafas!, me gustan, oiga, -- dice que no, pero por otra parte dice que no puede decir que no y dice que sí. Me acuerdo ahora de los inefables Felipe y M. Rajoy diciendo el segundo las cosas que decía y a Felipe con eso tan suyo de soplar y aspirar al tiempo.

Explíquese:

Señoría: intento exigir eso a La Configuración Hidrográfica del Duero, diría que del Danubio, que con esas gafas parece la del Amazonas, Señoría, del Danubio, lo mismo que Felipe a M. Rajoy, que por qué aspirar y soplar al mismo tiempo. Quiero explicaciones. Y eso es lo que hago, Señoría. Solo eso.

Explíquese:

Señoría: No me lo explico, que yo no estoy aquí explicándome sino queriendo explicar lo que no me explico y es por eso por lo que digo, ahora ya sí, que prefiero dejar tranquilas a las venas que cortarlas, y acto seguido le pregunto a La CHD (¡qué gafas, pero qué gafas! Las recuerdo en alguien pero no sé quién. Se me nubla la memoria ¡Qué gafas!). Menuda con la del Ebro. Señoría, estamos en la divisoria. El Ebro va de caza. Que lo captura es un hecho. Un millón de años y a la buchaca. El Ebro se come al Duero. Pugna. Lucha. Duelo. ¡Qué gafas!

¿Gafas? Explíquese

Señoría, lo que no tiene precio es eso que decía Felipe sobre lo de soplar y aspirar al mismo tiempo. En el circo, lo vuelvo a repetir. En el circo, y sin red, eso no tiene precio.

Explíquese, por favor. Me interesa. Hágame el favor. Se lo pido de corazón. (Su Señoría manda como si la mandasen que mande, vamos, que también parece haber mutado…)

Señoría: Olvídese de mí. Desaparezco. Le pongo en contacto con La Confederación Hidrográfica del Danubio. Cambio y corto.

Y fue justo entonces cuando se produjo un enorme chisporroteo. Cambio y corto, pero ni corté ni cambié. Me quedé a la escucha, no espiando pero en lo que se refiere al caso, espiando. No me arrepiento ¡Qué par de gafas! ¡Vaya un par!. Las “Cs”, las “Hs” y las “Ds” saltaban por los aires brillando como si fuesen chispas refulgentes. Como esas caretas que se ponen los soldadores entre chisporroteos, como careta, las gafas. Ven sin que las chispas quemen ojos y pestañas, que ya me gustaría contar todo esto a lo Kafka. ¡Pero qué par de gafas, Madre de Dios! Antichisporroteantes. Con la que está cayendo, Madre de Dios. ¡Doña C.D. con un par de gafas!

C.D. Bonita, Milana bonita, bonita, deja la C.H.D y múdate a A.M.F.A.R, anda, Milana, bonita, decía Delibes que decía Cayo. C.D. sopla y aspira, con un par de gafas. A.M.F.A.R., Federación de Familias y Mujeres del Ámbito Rural, acróstilo, acrónimo. De mucho mérito. Vete, Milana.

Fdo: Ángel Coronado