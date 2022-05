La CHD deja la macrovaquería en manos de Junta

Viernes, 13 Mayo 2022 17:12

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, ha señalado que el proyecto de la vaquería de Noviercas, con más de 22.000 cabezas, está en manos de la Junta de Castilla y León y la tramitación de un procedimiento de evaluación ambiental.

Danés, que ha inaugurado al mediodía de este viernes la 60 edición de la Feria de Muestras de Almazán, ha confirmado a preguntas de los periodistas que la CHD no tiene nada pendiente con la petición de agua de la vaquería de Noviercas, ya que en su momento no autorizó un sondeo de investigación y con el actual Plan Hidrológico de Cuenca "no hay recurso -agua- con lo cual iba a ser denegada la concesión y se le dijo al empresario que no siguiera por ahí, porque para qué iba a gastar tiempo y dinero en seguir adelante".

En este sentido, ha asegurado que el proyecto de Noviercas estará ahora en un procedimiento de evaluación ambiental, competencia de la Junta de Castilla y León.

"Nosotros en este procedimiento nos piden siempre un informe preceptivo. Y en este informe ponemos nuestras condiciones, pero quien resuelve y saca una declaración ambiental favorable o desfavorable es la Junta", ha puntualizado.

Danés ha señalado que desconoce en qué fase está el procedimiento de evaluación ambiental y si es simplificado u ordinario.

"Lo que hemos hecho en el plan, a la vista de esta iniciativa prevista y otras de desarrollo para la provincia, es ampliar las reservas en tres zonas, para como nos ha pedido la organización de empresarios por si hay iniciativas nuevas", ha declarado.

Las tres zonas en las que se ha ampliado reservas son Soria Moncayo (0,5 hectómetros cúbicos al año), Araviana, (3,25 hectómetros cúbicos al año) y Cabrejas-Soria (3 hectómetros cúbicos al año)