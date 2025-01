El PSOE califica al ATI como "aeródromo fantasma" y pide estudio de viabilidad

Miércoles, 29 Enero 2025 14:17

El PSOE ha calificado este miércoles al ATI, en Garray, como un "aeródromo fantasma", fruto de cinco años de "nefasta" gestión. Ha pedido un estudio de viabilidad del mismo.

El diputado provincial socialista Carlos Llorente, en rueda de prensa, ha estimado que el proyecto tal y como se gestó con la empresa adjudicataria en 2020 no se podrá desarrollar porque las infraestructuras comprometidas no están ejecutadas, no se han cumplido los plazos, lo que, a su juicio, evidencia la incapacidad del presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Con una previsión de inversión de 12 millones de euros, los socialistas han pedido una comisión en la que se detalle en qué va a quedar el proyecto y un estudio de viabilidad del mismo

El Grupo de Diputados Socialistas ha expuesto con cifras y datos que el proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial que la Diputación provincial pretendía desarrollar con la empresa Layonair no se puede cumplir en los términos en los que se rubricó en el año 2020.

Llorente ha considerado que la “nefasta” gestión de Serrano se traduce en la incapacidad de llevar hacia adelante proyectos tractores para nuestra provincia.

El proyecto denominado Promoción, Desarrollo y Captación de Empresas en el Aeroparque de Garray data de 2020 y fue presentado en la propia Diputación por la empresa adjudicataria.

Con un presupuesto de 250.000 euros, se dividía en dos partes, una la creación del proyecto (el 60 %, 150.000 euros) y otra la implementación de empresas con la consiguiente creación de empleo ( el 40 %, 50.000 euros si se captaban 2 empresas, otro tanto si lograban atraer 4 empresas).

Llorente ha detallado que esta última parte del proyecto está en “stand by” porque como la Diputación no ha logrado desarrollar las infraestructuras necesarias que figuraban en el contrato y tampoco las fechas que se habían establecido. “La fase 1, la pista, tenía que estar realizada en el año 2020-2021, pero no está ni adjudicada.

La fase 2, el desarrollo industrial, tenía que estar hecho en el 2021-2022, tampoco está realizado“, ha asegurado el diputado señalando que otro de los aspectos que no se incluyeron en el acuerdo original era la Declaración de Impacto Ambiental a la que se ha tenido que someter y que ha dilatado en el tiempo todo el proyecto además de obligar a determinadas condiciones que han dificultado más el ATI como la longitud de la pista ( que pasa de los 3.000 metros a los 2.095 metros).

Además, en la DIA se limitan las operaciones anuales en las futuras instalaciones, “solo puede haber dos operaciones al año de despegue o aterrizaje, si aterrizan puede ser dos y si aterrizan y despegan solo puede ser de un avión, aeronaves tipo Boeing 737 o Airbus 320 y solo puede haber entre cinco y veinte operaciones de aviación comercial”. A todo ello se suma el estudio arqueológico que acaba de ser contratado y por lo tanto, “de momento no sabemos si se restringirá más”.

Hangares

Según ha apuntado Llorente, otro de los inconvenientes es que las dos parcelas en las que se iban a construir los hangares se han vendido a sendas empresas, una de ellas ya está funcionando, “entonces, debería cambiarse este proyecto o hacerse un modificado”.

En el punto en el que se encuentra este proyecto está generando muchas dudas al Grupo de Diputados Socialistas teniendo en cuenta que ya se han invertido 5,1 millones de euros y podría elevarse hasta los 12 millones de euros por el encarecimiento de la pista de 4 millones a 6 millones.

En rueda de prensa, el diputado también ha lamentado que la gestión del aeródromo ha quedado desierta porque Airpull no ha presentado de forma correcta la documentación y la otra oferta valoró este servicio en un euro y está en baja temeraria y por lo tanto, se desconoce “quién está gestionando ahora el aeródromo y quién cobra las tasas de estacionamiento del único avión Hércules que queda allí“.

Por todas estas circunstancias, el socialista ha reclamado una comisión monográfica en la que Layonair también pueda ofrecer a los diputados y diputadas su versión sobre estos incumplimientos, “una comisión que venga acompañada de un informe de viabilidad”. Es necesario que el presidente detalle qué planes hay para el ATI y no “ir a salto de mata, sin cumplir ni plazos ni compromisos”.