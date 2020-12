ONCE reconoce a sus más de 4.000 voluntarios

Viernes, 04 Diciembre 2020 09:17

En el marco del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el próximo 5 de diciembre, el Grupo Social ONCE ha querido realizar un reconocimiento especial a su más de 4.000 voluntarios en activo, cuya labor está siendo esencial durante la actual crisis sanitaria.

E igualmente, al resto de voluntarios y voluntarias que ponen su esfuerzo para hacer una ciudanía mejor.

Para ello, ha diseñado una caluroso acto de agradecimiento que tendrá lugar un día antes, el viernes 4 de diciembre, a las 11.00 horas, y que podrá seguirse a través del canal de YouTube de ONCE (Reconocimiento a los voluntarios y voluntarias del Grupo Social ONCE - YouTube).

Al grito de “¡Gracias por estar ahí!”, desde las tres áreas del Grupo, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, se ha querido ensalzar, un año más, la acción de todas esas personas que, de forma desinteresada, muestran, día a día, su apoyo y ayuda a las personas con discapacidad.

Si bien, también se quiere reconocer que esta labor está siendo de especial importancia durante la crisis del coronavirus en tareas tan básicas como la compra de alimentos, la adquisición de fármacos o la gestión con entidades bancarias o administrativas.

En el transcurso del acto, algunas de esas personas solidarias se convertirán en los protagonistas de la jornada, en representación de todas las mujeres y hombres implicados en la actualidad en este voluntariado.



En 2001, la ONCE se constituyó como Entidad de Voluntariado en el ámbito de todo el Estado español.

Desde entonces y con la experiencia acumulada, en cuanto a la gestión del servicio, la detección de nuevas demandas de personas afiliadas a la Organización, la promulgación de la nueva Ley de Voluntariado de 2015, y la necesidad de fomentar la colaboración y solidaridad con las personas ciegas de otros países, se llevó a cabo, a comienzos de este año 2020, una necesaria actualización del Plan de Voluntariado y su normativa reguladora.

En la actualidad, la ONCE cuenta con la ayuda de cerca de 3.000 voluntarios, involucrados en los diferentes programas de Voluntariado que oferta: Programa de Acompañamiento (con subprogramas Telefónico y de Perros Guía), de Acceso a la Información (subprogramas de Refuerzo de Competencias en Braille y/o Tiflotecnología y de voluntariado digital), Deportivo, Cultural-Recreativo (subprograma de Apoyo a Familias), Programa de Difusión-Tutorización (dividido en estos dos aspectos) y Voluntariado Internacional (Inclusión Educativa, Formación e Inclusión Laboral y Fortalecimiento del Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad Visual).

El Servicio de Voluntariado de Fundación ONCE suma un total de 1.059 voluntarios que ayudan a las personas con discapacidad, con una labor que ha sido especialmente destacada durante el estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus.

El objetivo que persigue Fundación ONCE con su Servicio de Voluntariado es ponerse a disposición de las personas más vulnerables, entre ellas las que tienen alguna discapacidad.

Además de las labores que se han ido realizando durante la pandemia, Fundación ONCE espera seguir llevando a cabo muchos otros trabajos, ya que una quincena de asociaciones se ha interesado por sus voluntarios para ponerlos al servicio de las necesidades que les vayan surgiendo.

El reconocimiento a los voluntarios también estará presente en el cupón de la ONCE del mismo día 5 de diciembre.

A través de cinco millones y medio de cupones que saldrán a la venta con la frase ‘Haz voluntariado, cuida el mundo’ el Grupo Social ONCE da las gracias a todas esas personas que, de forma altruista, dedican parte de su tiempo a los demás y, en especial, a aquellos con discapacidad.



Quienes quieran colaborar o más información sobre Voluntariado ONCE pueden hacerlo a través del correo electrónico voluntariado@once.es, contactando con el centro ONCE más cercano o en la web www.once.es/Comprometidos/voluntariado.