OCU denuncia otro fraude telefónico que usa numeraciones 807

Lunes, 26 Enero 2026 13:19

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de un creciente número de fraudes relacionados con las búsquedas online de servicios de atención al cliente o al ciudadano.

Distintas empresas vinculadas con Phone Renove SL utilizan anuncios patrocinados en motores de búsqueda -sobre todo en Google- para confundir al consumidor e inducirle a telefonear a números de tarificación adicional 807 que pueden tener un coste de hasta 50 euros por llamada.

El “modus operandi” es siempre similar:

Empresas vinculadas al fraude compran anuncios que se posicionan en las primeras posiciones en búsquedas como “teléfono atención al cliente de la empresa…”, “teléfono de grúa” o “pedir cita SEPE”.

El anuncio muestra un número geográfico, generando la falsa impresión de que la llamada está incluida en la tarifa plana.

Una vez atendida la llamada, el operador solicita datos básicos para generar confianza y, acto seguido, redirige al usuario a un número 807, presentado como “línea específica” o “departamento correspondiente”.

La llamada al 807 se prolonga deliberadamente mediante solicitudes de datos, esperas o información confusa, lo que incrementa el coste final.

OCU ha advertido que en todos los casos analizados la numeración de tarificación adicional está operada por la empresa PHONE RENOVE, S.L., con varias mercantiles como prestadoras del servicio, entre ellas: Servicios Telefónicos de Atención al Cliente, S.L., Xalana Business, S.L. Proactiva Dos Aguas, S.L.; y Sumando, Servicios Inteligentes, S.L.

Son prácticas que vulneran claramente la normativa que prohíbe utilizar numeraciones 807 —destinadas a servicios profesionales específicos— como líneas de atención al cliente. De ahí que OCU haya solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue los hechos y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los usuarios.

Además, OCU ha reivindicado que todos los servicios de tarificación adicional —incluidos los basados en numeraciones 807 y otros sistemas de pago telefónico como SMS premium— requieran siempre la autorización expresa del consumidor, con independencia del coste, que se impulse una normativa que permita identificar al titular empresarial de un número telefónico, especialmente relevante en casos de spam o prácticas engañosas. y que se refuercen los mecanismos de supervisión para impedir el uso de numeraciones de tarificación adicional como falsas líneas de atención al cliente.