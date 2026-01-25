La Policía detiene a cinco de los diez fugitivos más buscados

Domingo, 25 Enero 2026 16:49

En apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña, han sido cinco los prófugos españoles más buscados que han sido calizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta semana en A Coruña a uno de los fugitivos incluidos en la lista de “Los 10 más buscados”.

Daniel Vázquez Patiño estaba reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos desde el año 2012 hasta el 2016, y se enfrenta a una pena de 23 años de prisión.

Los hechos por los que se buscaba al fugitivo se remontan a 2012, año en que comenzó una relación sentimental con su expareja.

El fugitivo fue condenado por los hechos descritos, si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido.

Por este motivo, se decretaron las correspondientes órdenes de búsqueda para su detención e ingreso en prisión. Asimismo, y ante la gravedad de los hechos cometidos, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria, especialmente desde que fue incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados.

Tras numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible localización del fugado en Pontevedra. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes acreditaron que había cambiado su domicilio a la ciudad de A Coruña, motivo por el que intensificaron los dispositivos policiales en la ciudad.

Intentó huir por los tejados y amenazó a los agentes con un objeto punzante

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo quien, al ser detectado, trató de escapar huyendo por los tejados, y amenazando con precipitarse al vacío, iniciándose una persecución que puso en riesgo a los actuantes.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales.

Para ello, la colaboración ciudadana ha sido fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.