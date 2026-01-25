La lectura sigue creciendo como actividad de ocio en España

Domingo, 25 Enero 2026 16:43

La lectura continúa siendo una de las principales actividades de ocio de los españoles y, en especial, entre los jóvenes.

Según los datos recogidos en el ‘Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025’, el 69,8 por ciento de la población española mayor de 14 años lee libros.

La mayoría de ellos, un 66,2 por ciento, lo hace por ocio en su tiempo libre.

El estudio presentado esta semana en la Librería Rafael Alberti de Madrid, recoge también la tendencia creciente del hábito de leer por ocio, que ha aumentado hasta en 6,5 puntos porcentuales en el período 2017-2025.

Además, se mantiene el porcentaje de lectores frecuentes por encima del 50 por ciento, lo que supone que más de la mitad de la población lee con una frecuencia, al menos, semanal.

Asimismo, el porcentaje de no lectores sigue reduciéndose, hasta el 33,8%.

El informe ha sido elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Índices de lectura en función de sexo, edad y localización geográfica

Los datos del Barómetro reflejan otros aspectos relevantes sobre el hábito lector en España, que está determinado en gran medida por la edad, el sexo, el nivel educativo y el lugar en el que se viva.

Las mujeres son considerablemente más lectoras que los hombres, un 72,3 por ciento frente a un 59,8 por ciento, aunque el porcentaje de lectores de ambos sexos ha crecido en el período 2017-2025 (7,4 y 5,4 puntos porcentuales respectivamente).

Además, el estudio contribuye a romper uno de los falsos mitos que persisten en nuestra sociedad que afirma que los jóvenes no leen.

Según los datos del Barómetro, por edades, la población entre 15 y 24 años sigue siendo la más lectora de nuestro país, alcanzando el 76,9 por ciento del total en ese tramo de edad.

También es resaltable el fuerte crecimiento experimentado entre la población mayor de 65 años, con un incremento de 13 puntos porcentuales desde 2017 en los índices de lectura de esta población.

Por nivel de estudios, el 82,2 % de la población con estudios universitarios se declara lectora.

Además, en el último año se registra un incremento de lectores entre la población con estudios secundarios que pasa del 61,1% % al 63,1 % y entre la población con estudios primarios que pasa del 39,5% al 41,9%. Si comparamos estos datos con los de 2017, en todos los niveles se registraron incrementos, destacando especialmente los 6,3 puntos porcentuales del nivel de estudios secundarios y los 4,3 puntos porcentuales del nivel estudios primarios.

Como viene siendo habitual, la lectura infantil continúa siendo muy mayoritaria, manteniéndose estable tanto en los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros (un 77,2 %), como en el caso de los menores de entre 6 y 9 años donde la ratio de lectores alcanza el 79,4%, con una media de lectura de 3 horas semanales.

Esta tendencia se mantiene entre los jóvenes de 10 a 13 años, con cifras superiores al 60% en la última década.