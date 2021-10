Manifetación para evitar nueva colonización de España vaciada

Viernes, 15 Octubre 2021 07:27

La Asociación de Amigos de la Celtiberia, comprometida con el desarrollo sostenible de toda la España Rural Interior, se ha sumado a la manifestación que tendrá lugar en Madrid mañana sábado 16 de octubre.

Como reza el manifiesto del órgano convocante, Aliente: “En el insostenible modelo centralizado que se está impulsando actualmente, preocupa de manera especial la incidencia que tienen los megaproyectos renovables en las zonas rurales, donde la despoblación constituye un auténtico drama social, que se verá agravado con la invasión del territorio por un desarrollo industrial que no genera empleo en el entorno local y le resta atractivo como destino para nuevas iniciativas y proyectos de vida”.

Esta manifestación puede ser un aldabonazo para la conciencia social de todos los españoles en relación con esta discriminación de las tierras despobladas del interior.

"Estamos sufriendo un nuevo proceso de colonización promovido por el Estado y las grandes empresas, que se manifiesta en las grandes infraestructuras energéticas o de transporte que se asientan en los municipios de la España vaciada a cambio de una compensación leonina. De esta manera las metrópolis se benefician y las zonas rurales reciben migajas tras exprimir su territorio: su agua, su viento, sus espacios…. Muchas veces con escaso respeto al patrimonio ecocultural, como demuestran múltiples casos de líneas hidroeléctricas que pasan por yacimientos, paisajes alterados por los aerogeneradores gigantescos, macrogranjas que destrozan la capa freática y. nuestras aguas, etc", ha denunciado en un comunicado.

Hay que acabar con las diferencias entre los dos países que conforman Estado español: la Metrópoli y la Colonia rural, regidas por una lógica extractiva de la primera hacia la segunda; ejemplos de esa explotación colonial son la negativa rotunda no a mejorar, sino a mantener un servicio mínimo de comunicaciones mientras se utiliza ese mismo territorio para crear infraestructuras que permitan unir las metrópolis en tiempo récord.

¿De dónde va a salir la energía, la electricidad, para mover el AVE que atraviesa sin compensaciones nuestras tierras abandonadas?

De la Colonia rural, de unos parques eólicos y solares que no pagan nada, o casi nada, que no dan puestos de trabajo y sí molestias a los colonos, por no hablar de la incidencia en nuestros paisajes, casi lo único que nos queda.

Otro ejemplo “colonización extractiva” afecta al patrimonio histórico; mientras en la Metrópolis se cuida en todos sus edificios, el patrimonio de la Colonia languidece en espera de subvenciones alambicadas que casi nunca llegan; porque los pueblos no tienen medios para hacer los proyectos, ni mucho menos para completar el porcentaje de autofinanciación que se les exige, pasando así a depender de la caridad de la Metrópolis.