Los temas que protagonizaron la mayor atención mediática en 2025

Miércoles, 21 Enero 2026 12:36

El Real Madrid, Donald Trump y el apagón eléctrico fueron los temas de mayor atención mediática en 2025.

Un nuevo año comienza a tomar forma, pero para poder comprender qué historias y temáticas van a ser tendencia en 2026 es necesario analizar cuáles fueron los contenidos más leídos por los españoles a lo largo de 2025.

Por ello, Taboola, líder global en performance publicitario a gran escala, ha analizado un curso más qué temas lograron captar una mayor atención de los usuarios.

Si hay un ámbito que destaca frente al resto en términos de interés tanto mediático como de los usuarios ese es el deportivo. Y, como no podía ser de otra forma, el fútbol es también el rey en este sentido.

Son varios los temas relacionados con el fútbol que se cuelan en los puestos más altos del análisis de Taboola, pero sin duda hay un nombre propio que brilla por encima del resto, y ese es el del Real Madrid.

Con 97 millones de lecturas en más de 10 mil artículos, el conjunto blanco se convierte en la temática con más páginas vistas a lo largo del año.

El fichaje de Xabi Alonso como técnico madridista también fue una de las historias destacadas. Si bien es cierto que tras su reciente salida del club es probable que la cifra de páginas vistas descienda este año en comparación, fueron hasta 36 millones las páginas vistas durante 2025.

Precisamente, hay algo que comparten tanto el donostiarra como su sucesor en el banquillo blanco, Álvaro Arbeloa.

Ambos fueron campeones del mundo con la selección española en 2010. En este sentido, aunque sea este 2026 el año de Mundial, los amantes del fútbol ya demostraron su interés por el torneo estrella de la FIFA en los meses previos a su celebración, alcanzando las 28 millones de lecturas

Otros protagonistas del año fueron “el Clásico”, con 18 millones de lecturas, y uno de sus protagonistas, Lamine Yamal, jugador del F.C. Barcelona, quien superó las 17 millones de páginas vistas.

Sociedad, política, entretenimiento… los demás protagonistas del año

No solo de fútbol viven los españoles. A lo largo del año fueron varias las historias que alcanzaron altos picos de atención mediática, y entre ellas se encuentra un suceso que será recordado durante mucho tiempo, el apagón eléctrico vivido en nuestro país el 28 de abril. Según los datos obtenidos por Taboola, se escribieron más de 63 mil artículos relacionados con el día en el que se fue la luz y todos nos quedamos a oscuras.

En política, Donald Trump fue el personaje destacado del año. Más de 41 millones de páginas vistas y 5 mil artículos publicados ponen de manifiesto cómo el presidente estadounidense, en el año en el que tomó de nuevo posesión en la Casa Blanca, sigue siendo el gran protagonista del panorama internacional.

Otra gran protagonista del año fue la inteligencia artificial, que continúa sumando importancia en nuestras vidas. Tanta que en 2025 alcanzó la cifra de 3 millones y medio de lecturas en los más de 18 mil artículos que lo mencionan.

Y, por su parte, en el sector del entretenimiento fue el programa “La Isla de las Tentaciones” el gran destacado del panorama audiovisual, superando las 18 millones de páginas vistas.