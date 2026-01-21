2025 fue un año extremadamente cálido y tuvo carácter húmedo

Miércoles, 21 Enero 2026 08:55

2025 fue un año extremadamente cálido y tuvo carácter húmedo, aunque las precipitaciones se distribuyeron de forma irregular tanto espacial como temporalmente.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado un avance de las principales características climáticas de 2025 en España.

El pasado año tuvo una temperatura media en la España peninsular de 15,0 °C (+1,1 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020), y un carácter extremadamente cálido, lo que significa que su temperatura media fue más alta que la de todos los años del período de referencia.

Fue el tercer año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, empatado con 2024, y por detrás del 2022 y del 2023.

Los 11 años más cálidos de la serie son todos del siglo XXI.

Geográficamente, 2025 fue extremadamente cálido en la mayor parte del norte peninsular, así como en amplias zonas del este y sur.

En el resto de la península el carácter fue muy cálido, salvo en una pequeña zona al norte de Galicia donde fue cálido.

En Baleares, Ceuta y Melilla fue extremadamente cálido, mientras que en Canarias tuvo en general un carácter muy cálido.

Las anomalías térmicas se situaron en torno a +1 ºC en la práctica totalidad de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias estuvieron entre 0 ºC y +1ºC.

En 2025 fueron frecuentes los episodios cálidos, con tres olas de calor en el ámbito de la Península y Baleares y dos en Canarias.

La primera se extendió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y se superaron los 43 °C en zonas del sur peninsular.

La segunda ola de calor afectó toda España, incluida Canarias, entre el 15 y 18 de julio, con temperaturas unos 6 °C por encima de sus valores habituales.

La tercera se extendió entre el 3 y el 18 de agosto, registrándose en ella las temperaturas más altas del verano, con más de 45 °C en puntos del sur peninsular.

Jerez de la Frontera/aeropuerto alcanzó 45.8 °C el día 17; ese mismo día Morón de la Frontera llegó a 45.2 °C y Murcia registró 45.1 °C el 18.

Entre el 17 y 20 de septiembre hubo otra ola de calor en Canarias.

En cuanto a bajas temperaturas, no hubo en 2025 olas de frío, aunque sí se registraron episodios con temperaturas más bajas de lo normal.

Destacan el que se dio en enero entre los días 13 y 19, en el que las heladas nocturnas fueron frecuentes en muchas zonas. En Molina de Aragón se bajó hasta -11,2 °C el día 14 de enero, mientras que ese mismo día Salamanca/aeropuerto bajó hasta -9.7 °C y Teruel a -9.6 °C. Otro episodio frío relevante se produjo entre los días 25 de noviembre y 4 de diciembre.

Precipitaciones

El año 2025 fue en su conjunto húmedo en cuanto a precipitaciones, con una precipitación media sobre la España peninsular de 696,1 mm, lo que representa el 109 % del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020.

Fue el vigésimo quinto año más húmedo desde el comienzo de la serie en 1961, y el octavo del siglo XXI.

Dentro de este carácter general, la distribución geográfica de las precipitaciones fue irregular.

Hubo un comportamiento mayoritariamente húmedo a muy húmedo en amplias zonas del territorio, especialmente en zonas del oeste, el sur y parte del litoral mediterráneo.

En áreas del interior oriental y de la mitad norte el carácter fue más próximo al normal, mientras que en la franja cantábrica oriental y algunas áreas del norte peninsular aparecieron zonas secas o muy secas. En los archipiélagos, el comportamiento fue diferenciado.

En Canarias predominó un carácter normal a húmedo. En Baleares, el carácter fue mayoritariamente normal, con pequeños núcleos secos en algunas zonas.

En cuanto a la distribución temporal, también fue heterogénea: enero fue un mes húmedo, mientras que febrero fue muy seco.

La primavera presentó un carácter muy húmedo (fue la quinta más lluviosa de la serie y tercera del siglo XXI), con un verano y otoño secos en general. Diciembre, en cambio, fue húmedo.

Las mayores precipitaciones diarias registradas en los observatorios principales durante 2025 se concentraron en episodios de fuerte intensidad asociados a situaciones de inestabilidad en distintos momentos del año.

Destacaron los 174,8 mm medidos en Tortosa el día 12 de octubre, seguidos por los 127,3 mm en Ibiza/Es Codolá el día 11 de octubre y los 101,8 mm registrados en Puerto de Navacerrada el día 13 de noviembre.

También destacan los 96,8 mm en Valencia el día 29 de septiembre, los 96,7 mm en Santiago de Compostela/Lavacolla el día 26 de enero y los 94,6 mm en Huelva/ Ronda Este el día 20 de enero.

En cuanto a la precipitación total acumulada del año entre los observatorios principales, sobresalió Vigo/Peinador con 2.333,5 mm, seguido de Pontevedra con 1.795,8 mm y de Puerto de Navacerrada con 1.752,8 mm.

También se registraron acumulados anuales muy elevados en Santiago de Compostela/Lavacolla con 1.649,3 mm, en Hondarribia/ Malkarroa con 1.480,8 mm, y en Donostia / San Sebastián/ Igeldo con 1.415,6 mm, lo que confirma un año especialmente húmedo en el noroeste peninsular y en áreas de montaña, frente a valores más moderados en otras regiones del territorio.